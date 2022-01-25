【洪為民群組】農曆年前交代官員調查結果 　林鄭：官員不應該令特區政府尷尬

▲ 林鄭月娥指出會在農曆年前交代官員出席生日派對調查結果。（馮漢柱攝）

捲入「洪門宴」風波的民政事務局局長徐英偉，須要暫停職務直至年初三，並將於年初四，即2月4日方會正式復工。行政長官林鄭月娥今早（25日）出席行會前見記者提到有關出席生日派對官員的調查，會在農曆新年前向市民交代。

林鄭月娥指出調查已入尾聲，料農曆年前向市民交代，個別官員的情況不適宜向市民交代，今日仍然對民政事務局局長失望，但今日不會零碎地交代，強調不論對政治問責官員或公務員的要求都定得很高，要求盡忠、誠信及謹慎行動，同時「不可以為特區政府帶來尷尬」，有關要求是今次處理事件的標準。

林鄭月娥亦指出，15名官員的調查結果都不會一樣，因為他們出現在派對的時間不同，調查包括他們何時到達、何時離開。她強調自己亦不偏不倚，對每一名官員都是公平，因為不同官員逗留的時間不同，其中民政事務局局長徐英偉逗留在派對時間最長、亦是留到很夜，而且他本身也是參與抗疫的工作。

她亦承認，民政事務局局長徐英偉仍未復職，她要求徐英偉繼續休假至年初四。

港區人大代表洪為民，本月3日晚舉行生日派對，至少225人出席，包括14名現任官員、1名退休休假中的官員、20名立法會議員，席間有人確診。被視為密切接觸者的徐英偉、入境事務處處長區嘉宏、發展局政治助理馮英倫，上周已在竹篙灣完成14日隔離檢疫，昨日再完成7日居家健康監察後，原定今日復職。

今日會如期復職

入境事務處處長區嘉宏

發展局局長政治助理馮英倫

昨日或之前已復職 （11人）：

財經事務及庫務局局長許正宇

廉政專員白韞六

警務處處長蕭澤頤

民政事務局副局長陳積志

財經事務及庫務局副局長陳浩濂

創新及科技局副局長鍾偉强

政制及內地事務局副局長胡健民

政務司司長政治助理蕭嘉怡

教育局局長政治助理施俊輝

創新及科技局局長政治助理張曼莉

政策創新與統籌辦事處副總監馮浩賢

特首林鄭月娥早前曾表示，對出席的相關官員感到失望，並點名民政事務局局長徐英偉，稱將採取適當行動。

【TOPick診症室】兒童下月可預約打復必泰疫苗 藥劑師拆解接種宜忌

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：伍瑋瑋