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【第五波疫情】林鄭指現時以目標為本　提升檢測能力揪出確診個案

社會 10:16 2022/01/25

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行政長官林鄭月娥。（馮漢柱攝）

本港第五波疫情未遏止，昨日（24日）再增109宗確診個案，大部分更屬葵涌邨確診個案，黃大仙區等處亦現爆發。行政長官林鄭月娥今早（25日）出席行會前見記者，提到香港疫情形勢十分嚴峻，傳播源頭涉及omicron及delta，其他地區也有，包括昨日有專家到黃大仙龍翔道豪苑視察，指確診單位出現垂直傳播，亦憂慮有垂直傳播故有撤離行動。

林鄭月娥表示，其中一位患者養有倉鼠，沒有應政府呼籲交出倉鼠，出現徵狀早於1月14日亦沒有檢測，即使求醫後亦沒有檢測。

林鄭指，逸葵樓二千多個居民亦曾出現工作地區的零星爆發，例如是地盤，累計有9人，逾百名工友被視為緊密接觸者須檢疫。另有其他源頭不明的個案，未知道是否涉及早前的傳播鏈，政府希望盡量走在疫情之前，除了檢測外亦有大廈的污水檢測，由環保署、渠務署及港大成立的監測隊，一直都沒有暫停，一直進行檢測工作，政府投入有關費用是數以億計。

她重申兩年的抗疫工作是不斷增加，繼續以科學為本，同時也會考慮對市民的影響，例如逸葵樓的居民又要封兩日，一定是不開心，所以不可以全部都圍封，現時一定要目標為本，提升檢測能力。

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記者：李榮忠

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