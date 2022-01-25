【新冠肺炎】曾祈殷指若葵涌區仍有潛在爆發點　應擴大圍封範圍

▲ 醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷。（資料圖片）

本港第5波疫情嚴峻，昨再增109宗確診，為連續2日破百，而爆發超級傳播的葵涌邨累計至少210宗個案。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今日（25日）在電台上表示，第五波疫情正在上升軌道，認為政府要預視檢測能力是否足夠；另指若葵涌區內仍有潛在爆發點，當局應要將圍封區域及範圍劃得更大。

曾祈殷表示，第五波疫情正在上升軌道，相信確診個案會繼續增加，政府要預視檢測能力是否足夠，認為有關情況持續，相信會有更多地區會受到牽連。

他說，港府如發現某地區的污水樣本有病毒，要仔細劃分涉及的範圍及大廈座數「快狠準」地作圍封強檢， 並要預備很多檢測點，令居民不用等候太久；另若本港的能力未達標，或需要由外援協助，包括內地的檢測人員提供協助。

當局要有一個諗法是在最短的時間做到之餘，也要應付到多區，這是一個難度，而現時火頭處處，對當局是一個考驗。

葵涌邨12幢大廈有確診，累計確診與初陽約210宗。曾祈殷說，葵涌邨算是重災區，很多人口活動或接觸，如果區內仍有潛在爆發點、未找到隱性患者等，當局應要將圍封區域及範圍劃得更大。

我認為要劃大（圍封區域及範圍）少少，以搞清楚是否已找到了所有隱性患者。

被問到是否需要延長圍封日數，他認為當局要視乎科學數據決定做法，包括上址確診的個案數目及確診日數，指若整個行動做得不仔細及不妥當，未能確定是否再有確診者，是本末倒置。

特首林鄭月娥今日宣布，夏葵樓將進行圍封強檢5天，而原定明日結束圍封強檢的逸葵樓須延長2天。詳情即看：【下一頁】

另外，醫療衞生界立法會議員林哲玄在一個電台節目表示，對葵涌邨垃圾堆積的問題表示關注，他指邨內原有的40名清潔工人已送往檢疫，令邨內垃圾堆積，要找其他人手協助，政府雖然已安排人手，但有延遲情況。詳情即看：【下一頁】

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責任編輯：郭詩詩