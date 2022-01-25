  • 19°C
香港時間 : 2022125日 (週二) 10:54
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 雪姨 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【防疫措施】年初四放寬社交距離措施機會微 　研究擴大疫苗氣泡

社會 10:20 2022/01/25

分享：

熱門 雪姨 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

林鄭月娥指出會研究擴大疫苗氣泡。（馮漢柱攝）

本港爆發第五波疫情，社區爆發多條傳播鏈，葵涌邨逸葵樓、映葵樓群組，出現大型爆發。行政長官林鄭月娥今早（25日）出席行會前見記者，提到會加大力度，擴大疫苗氣泡應用範圍，要求進入指定處所需要打針，從而希望提升本港疫苗接種率，明白會引起市民不便。

林鄭月娥指出，本周再向公眾交代初四及以後的社交距離措施的情況，根據現時的疫情而看，大幅度放寬社交距離措施機會很微，至於是否可以微調，她表示多個部門研究中。

她指出擴大疫苗氣泡的範圍，包括進入指定處所，例如已經實施公務員入政府場所需要打針，之後醫管局亦跟隨有關措施。至於有沒有其他方法，則仍在研究，其中一種做法，是擴大《預防及控制疾病規例599F章》的表列處所種類。

她表示明白要求進入指定處所需要打針，有關措施亦會引起市民不便，惟本港需要提升本港疫苗接種率。

【TOPick診症室】兒童下月可預約打復必泰疫苗　藥劑師拆解接種宜忌

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：伍瑋瑋

相關文章

【第五波疫情】葵涌邨累計226宗初步及確診個案　夏葵樓圍封5天 　逸葵樓延長2天禁足檢測
今日 10:00
【第五波疫情】葵涌邨累計226宗初步及確診個案　夏葵樓圍封5天 　逸葵樓延長2天禁足檢測
【第五波疫情】林鄭指現時以目標為本　提升檢測能力揪出確診個案
今日 10:16
【第五波疫情】林鄭指現時以目標為本　提升檢測能力揪出確診個案
【第五波疫情】聘退休職員參與圍封行動　工會憂待遇異或損士氣
今日 08:00
【第五波疫情】聘退休職員參與圍封行動　工會憂待遇異或損士氣

你可能感興趣

【第五波疫情】葵涌邨累計226宗初步及確診個案　夏葵樓圍封5天 　逸葵樓延長2天禁足檢測
今日 10:00
【第五波疫情】葵涌邨累計226宗初步及確診個案　夏葵樓圍封5天 　逸葵樓延長2天禁足檢測
【第五波疫情】林鄭指現時以目標為本　提升檢測能力揪出確診個案
今日 10:16
【第五波疫情】林鄭指現時以目標為本　提升檢測能力揪出確診個案
【第五波疫情】聘退休職員參與圍封行動　工會憂待遇異或損士氣
今日 08:00
【第五波疫情】聘退休職員參與圍封行動　工會憂待遇異或損士氣
疫情 疫苗 強制檢測 葵涌邨 林鄭月娥 行政

最高瀏覽

【公關災難】雪姨踩茶餐廳盆菜風波愈演愈烈　酒店割席租戶退租網民鬧爆
10:21 2022/01/24
【公關災難】雪姨踩茶餐廳盆菜風波愈演愈烈　酒店割席租戶退租網民鬧爆
【娛圈喜訊？】40歲黃翠如發福遮肚孕味濃　疑北上探蕭正楠班成功造人
12:49 2022/01/24
【娛圈喜訊？】40歲黃翠如發福遮肚孕味濃　疑北上探蕭正楠班成功造人
【產後昏迷】嫁台港妻產後血崩缺氧成植物人　丈夫心碎疑醫療失當：美好家庭全毀
12:20 2022/01/24
【產後昏迷】嫁台港妻產後血崩缺氧成植物人　丈夫心碎疑醫療失當：美好家庭全毀