【防疫措施】年初四放寬社交距離措施機會微 　研究擴大疫苗氣泡

▲ 林鄭月娥指出會研究擴大疫苗氣泡。（馮漢柱攝）

本港爆發第五波疫情，社區爆發多條傳播鏈，葵涌邨逸葵樓、映葵樓群組，出現大型爆發。行政長官林鄭月娥今早（25日）出席行會前見記者，提到會加大力度，擴大疫苗氣泡應用範圍，要求進入指定處所需要打針，從而希望提升本港疫苗接種率，明白會引起市民不便。

林鄭月娥指出，本周再向公眾交代初四及以後的社交距離措施的情況，根據現時的疫情而看，大幅度放寬社交距離措施機會很微，至於是否可以微調，她表示多個部門研究中。

她指出擴大疫苗氣泡的範圍，包括進入指定處所，例如已經實施公務員入政府場所需要打針，之後醫管局亦跟隨有關措施。至於有沒有其他方法，則仍在研究，其中一種做法，是擴大《預防及控制疾病規例599F章》的表列處所種類。

她表示明白要求進入指定處所需要打針，有關措施亦會引起市民不便，惟本港需要提升本港疫苗接種率。

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記者：伍瑋瑋