【新冠肺炎】林鄭解釋不佩戴口罩原因　希望市民明白其感受

▲ 行政長官林鄭月娥。（馮漢柱攝）

本港爆發第五波疫情，特首林鄭月娥近日在多個記者會上都未有佩戴口罩，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇早前表示，若林鄭的檢測呈陰性，同場其他人均有戴口罩，相信風險很低，惟Omicron空氣傳播力強，認為專家及領袖要以身作則，故他亦戴兩個口罩。

▲ 行政長官林鄭月娥。（馮漢柱攝）

特首林鄭月娥今日（25日）在行會前見解釋自己未有戴口罩的原因，指自己不戴口罩非故意，而是一個深思熟慮的行為，指自己只會在2個情況下不戴口罩，包括是在立法會及會見傳媒時，因為可以更清晰地回答問題及將咨詢傳遞出去。

她解釋指不戴口罩非因感到不舒服，而是希望大眾可以明白她的感受，舉例指在去年8月疫情受控時，她可以在見記者時表現得十分輕鬆，不過她現時對本港的情況感到十分擔憂，亦希望港人可以明白及感受到。

I am the Chief Executive of the HKSAR, people need to understand and feel my feelings.

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責任編輯：郭詩詩