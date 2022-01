【新冠肺炎】林鄭解釋不佩戴口罩原因　希望市民明白其感受

本港爆發第五波疫情,特首林鄭月娥近日在多個記者會上都未有佩戴口罩,政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇早前表示,若林鄭的檢測呈陰性,同場其他人均有戴口罩,相信風險很低,惟Omicron空氣傳播力強,認為專家及領袖要以身作則,故他亦戴兩個口罩。

▲ 行政長官林鄭月娥。(馮漢柱攝)

特首林鄭月娥今日(25日)在行會前見解釋自己未有戴口罩的原因,指自己不戴口罩非故意,而是一個深思熟慮的行為,指自己只會在2個情況下不戴口罩,包括是在立法會及會見傳媒時,因為可以更清晰地回答問題及將咨詢傳遞出去。

她解釋指不戴口罩非因感到不舒服,而是希望大眾可以明白她的感受,舉例指在去年8月疫情受控時,她可以在見記者時表現得十分輕鬆,不過她現時對本港的情況感到十分擔憂,亦希望港人可以明白及感受到。

I am the Chief Executive of the HKSAR, people need to understand and feel my feelings.