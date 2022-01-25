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【第五波疫情】林鄭指考慮到本港能力及居民影響　暫不會圍封葵涌邨其他大廈

社會 10:29 2022/01/25

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行政長官林鄭月娥。(馮漢柱攝)

本港第五波疫情未遏止，昨日（24日）再增109宗確診個案，大部分更屬葵涌邨確診個案。特首林鄭月娥今早（25日）在行會前見記者時，宣布夏葵樓今日起將進行5天圍封強檢，而個案最多的逸葵樓原定明日結束的圍封強檢將會延長2天。詳情即看：【下一頁】

林鄭月娥表示，每次做抗疫決定都是以科學為主，要視乎有多少個個案及個案的分布，至於如何決定須由衞生防護中心決定，指夏葵樓有逾10宗初確，認為有風險，故決定要將大廈圍封。

至於會否圍封整條邨，她就認為整條邨有3萬多人，加上香港的能力有限，考慮到對居民的影響，評估後認為不需要在其他10多棟大廈作圍封。

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責任編輯：郭詩詩

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