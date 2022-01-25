【打擊毒品】警方秀茂坪單位檢值170萬疑海洛英　拘捕2名青少年

▲ 警方秀茂坪邨檢約值170萬元懷疑海洛英。（警方提供）

警方今日（25日）表示，拘捕2名青少年，檢獲1.8公斤懷疑海洛英、一個懷疑吸食毒品器具及一批疑用作包裝毒品的工具，包括電子磅及大量可再封膠袋等，毒品市值約170萬元。

秀茂坪警區特別職務隊人員根據線報及深入調查，昨晚在秀茂坪邨秀逸樓一個單位外，截查2名形迹可疑男子。其後在單位內檢獲懷疑海洛英、吸食毒品器具及一批疑用作包裝毒品的工具。經初步調查後，該2名分別姓陳及姓李的17歲男子，涉嫌販毒及管有吸食毒品器具被捕，現正被扣留調查。



警方重申販毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可被判處終身監禁及罰款500萬元，切勿以身試法。

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責任編輯：余思嵐