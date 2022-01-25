  • 19°C
香港時間 : 2022125日 (週二) 10:55
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 雪姨 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【打擊毒品】警方秀茂坪單位檢值170萬疑海洛英　拘捕2名青少年

社會 10:19 2022/01/25

分享：

熱門 雪姨 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

警方秀茂坪邨檢約值170萬元懷疑海洛英。（警方提供）

警方今日（25日）表示，拘捕2名青少年，檢獲1.8公斤懷疑海洛英、一個懷疑吸食毒品器具及一批疑用作包裝毒品的工具，包括電子磅及大量可再封膠袋等，毒品市值約170萬元。

秀茂坪警區特別職務隊人員根據線報及深入調查，昨晚在秀茂坪邨秀逸樓一個單位外，截查2名形迹可疑男子。其後在單位內檢獲懷疑海洛英、吸食毒品器具及一批疑用作包裝毒品的工具。經初步調查後，該2名分別姓陳及姓李的17歲男子，涉嫌販毒及管有吸食毒品器具被捕，現正被扣留調查。

警方重申販毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可被判處終身監禁及罰款500萬元，切勿以身試法。

【TOPick診症室】兒童下月可預約打復必泰疫苗　藥劑師拆解接種宜忌

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

相關文章

【強制檢測】43個處所納強制檢測　涉黃大仙現崇山商場及長沙灣政府合署（附名單）
今日 08:51
【強制檢測】43個處所納強制檢測　涉黃大仙現崇山商場及長沙灣政府合署（附名單）
【封區檢測】葵涌邨夏葵樓525名居民接受檢測　發現5宗初步陽性檢測個案
今日 08:58
【封區檢測】葵涌邨夏葵樓525名居民接受檢測　發現5宗初步陽性檢測個案
【封區檢測】大窩口邨富德樓約1695名居民接受檢測　發現1宗初步陽性檢測個案
今日 09:06
【封區檢測】大窩口邨富德樓約1695名居民接受檢測　發現1宗初步陽性檢測個案
【第五波疫情】葵涌邨累計226宗初步及確診個案　夏葵樓圍封5天 　逸葵樓延長2天禁足檢測
今日 10:00
【第五波疫情】葵涌邨累計226宗初步及確診個案　夏葵樓圍封5天 　逸葵樓延長2天禁足檢測
【童樂居虐兒案】警方再拘捕2名院舍女職員　受虐兒童增至35人
今日 09:44
【童樂居虐兒案】警方再拘捕2名院舍女職員　受虐兒童增至35人

你可能感興趣

【強制檢測】43個處所納強制檢測　涉黃大仙現崇山商場及長沙灣政府合署（附名單）
今日 08:51
【強制檢測】43個處所納強制檢測　涉黃大仙現崇山商場及長沙灣政府合署（附名單）
【封區檢測】葵涌邨夏葵樓525名居民接受檢測　發現5宗初步陽性檢測個案
今日 08:58
【封區檢測】葵涌邨夏葵樓525名居民接受檢測　發現5宗初步陽性檢測個案
【封區檢測】大窩口邨富德樓約1695名居民接受檢測　發現1宗初步陽性檢測個案
今日 09:06
【封區檢測】大窩口邨富德樓約1695名居民接受檢測　發現1宗初步陽性檢測個案
人口 罪案 秀茂坪 秀茂坪邨 藥劑師 危險藥物 香港

最高瀏覽

【公關災難】雪姨踩茶餐廳盆菜風波愈演愈烈　酒店割席租戶退租網民鬧爆
10:21 2022/01/24
【公關災難】雪姨踩茶餐廳盆菜風波愈演愈烈　酒店割席租戶退租網民鬧爆
【娛圈喜訊？】40歲黃翠如發福遮肚孕味濃　疑北上探蕭正楠班成功造人
12:49 2022/01/24
【娛圈喜訊？】40歲黃翠如發福遮肚孕味濃　疑北上探蕭正楠班成功造人
【產後昏迷】嫁台港妻產後血崩缺氧成植物人　丈夫心碎疑醫療失當：美好家庭全毀
12:20 2022/01/24
【產後昏迷】嫁台港妻產後血崩缺氧成植物人　丈夫心碎疑醫療失當：美好家庭全毀