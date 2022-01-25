【新春2022】K11 Art Mall 推出Tempo x Keigo 玩味新年祭 與樹懶長頸鹿打卡迎新春

▲ K11 Art Mall 推出 Tempo x Keigo 玩味新年祭，正可打卡兼一沾旺氣。(相片來源︰K11 Art Mall)

新年新氣象，紙巾品牌Tempo 就聯乘超人氣日本插畫家 Keigo San (河尻圭吾)於今天起攜手於尖沙咀 K11 Art Mall 舉行「Tempo x Keigo 玩味新年祭」Pop-up 裝置。Keigo 家族成員首次以幽默活潑的造型來港賀歲，吸引了藝人陳海寧 (Dee 姐) 及主持人阿正 (黃正宜) 特別造訪，一起打卡，並分享新一年的願望，以正能量迎接虎年 !

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是次新年祭設有多個打卡位，Keigo 特別為 Tempo 獨家創作多款灰諧趣怪的家族成員造型，如一向行動慢 N 拍的樹懶先生於今次活動穿上醒目的和服，另外還有萌趣長頸鹿，望來年事業步步高陞。

特設 香港賀年團年飯場景

另外，場內也特設香港家居場景，除佈滿賀年擺設，如揮春和桃花外，更有賀年煙花場景，部份 Keigo 家族成員換上喜氣洋洋的紅色服裝，與你一齊食團年飯，寓意大家新一年「鴻運當頭、長做長有」。

▲ 穿上和服的樹懶也有現身！(相片來源︰K11 Art Mall)

而Keigo 家族成員漫遊多個具日本新年祭特色的場景，讓大家感受如回鄉的新年歡樂氣氛。鳥居是進入神社門口的神聖象徵，在神社鄰近的可愛兔仔和樹懶先生穿上和服，精神奕奕，同大家一齊祈福和打卡。

▲ 現追蹤「Tempo Hong Kong」的 Instagram (@tempohongkong)，即可獲得印有 Keigo 家族成員的Tempo紙巾一包。(相片來源︰K11 Art Mall)

Tempo x Keigo 玩味新年祭 pop-up

日期：2022 年1月20日 至 2022 年2月06日

地點：K11 Art Mall, 1/F, 121號鋪

時間：12nn至9pm

記者︰馮柏偉

