【IT狗】阿Lou影射人生導師Brian Cha　車志健由住木屋區到年賺8位數字

▲ ViuTV熱播劇《IT狗》的阿Lou（周祉君飾）被指是影射KOL兼人生導師Brian Cha（車志健）。

ViuTV熱播劇《IT狗》集集送笑料，而且當中不少的人物和事件都有以真實藍本，最近《IT狗》劇情的阿Lou（周祉君飾），就是影射KOL兼人生導師Brian Cha（車志健），連Brian本尊也有追看《IT狗》，更大方讚有共鳴。

其實大家平時上網，都會睇到阿Lou原型人物Brian Cha的影片，所以大家見到《IT狗》的阿Lou出現都覺得好笑。

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玩信任遊戲

《IT狗》近日劇情講述阿Lou為PayPayDuck提供Team Building課程，阿信（凌文龍飾）特意帶Billy（陳湛文飾）、Billie（余逸思飾）和Tony（楊樂文飾）去上課，眾人玩拋波及信任遊戲。

當中，不少觀眾指阿信玩信任遊戲時，竟然向前仆而不是向後倒超搞笑，大讚劇情充滿喜感。

另一邊廂，Kenneth（岑珈其飾）和蒙玲（陳漢娜飾）私下尋找投資者，卻遇上意想不到的麻煩，二人發現投資者都熱愛喝熱杏霜後推斷他們是壞人，隨即將他們趕離公司。

觀眾指被劇情逗得哭笑不得，有觀眾笑言即使想喝熱杏霜亦不敢再在街上點此飲品，以免被誤會。

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▲ （網上截圖）

原型人物Brian Cha

阿Lou原型人物Brian Cha亦有收看《IT狗》，他日前大方拍片回應指其公司的所有員工都在追看此劇，在員工的推介下亦決定看，看後很欣賞及喜歡阿信一角，並大讚劇集能引起共鳴。

他特別喜歡劇中的一句對白：「你看不看見成功的人與失敗的人分別在哪？就是成功的人是不會那麼易放棄！阿信他未成功，但他不放棄，這個就是所有成功的人的特質。」

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增加市場獨特性

其實Brian小時候曾居住木屋區，長大後曾當健身教練，於是他想盡辧法令自己可在眾多同業之中突圍而出。

朋友建議他嘗試破世界紀錄增加自己的賣點，Brian當時首個反應是覺得「無可能」，不過經過思考後便決心嘗試，並於2013至2015年期間創下12個小時內打最多高爾夫球到100碼外（9,959個）、連續12小時最多上籃入球（73,900次）、連續24小時以腳踏車產最多電力（31,399.31瓦時）共3項紀錄。

▲ （網上截圖）

屢敗屢戰達至成功

自從破第一個世界紀錄後，Brian便獲邀出席演講，同時令他決定放棄當健身教練且第一次創業——創立一個手機應用程式，以行路換取金錢，不過最終失敗收場，更令他負債400萬。

然而，一直沒有放棄的Brian其後成立了Brian Cha Motivation，製作網上課程且為自己設立目標要成為全世界最有影響力、幫助最多人的廣東話激勵演講家。

憑着不斷地努力及嘗試，Brian現已擁有逾30,000個學員，並遍佈10多個國家或地區，其公司更年賺8位數字。