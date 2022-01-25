【美食速報】東京拉麵名店丸め登陸香港　必吃主打燕三条系拉麵【內附地址】

▲ 丸め背脂煮干主打這款特製背脂煮干拉麵（88元），用上3年時間研製，日本店更曾創下日賣1,500碗的驚人紀錄。(餐廳提供)

來自東京東久留米市的拉麵名店「丸め背脂煮干」最近登陸香港，選址旺角這個拉麵戰區，為大家增添多一個拉麵選擇。

丸め背脂煮干主理人丸目精一從事拉麵事業達15年，一直醉心鑽研「燕三条系」拉麵，今次選香港作為首間海外分店之地。

「燕三条」是新潟縣燕市與三条市的合稱，是「燕三条系拉麵」的發源地。由於當地天氣寒冷，為了使拉麵不易冷卻，湯頭上會覆蓋著濃厚的豬背脂油，以保持著拉麵溫度，背脂便成了燕三条拉麵獨有特色之一。

這次香港店帶來丸め經典的特製背脂煮干拉麵（88元），此麵在日本店創下日賣1,500碗的紀錄。丸目精一在開店前花了3年時間研發此麵，配方是用上大量特選的豚骨、豬背脂、大量沙丁魚乾熬出的「煮干」和指定日本醬油，經足3天熬製而成精華湯底，每一口都富有濃滑脂香和隱隱的甘香魚鮮。

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麵條則選用人手揉捏的極太麵（粗身），彎彎能掛湯，彈牙有嚼勁，由日產小麥製成，帶有小麥的香氣和甜味。而一般拉麵都是使用蔥花點綴，燕三条系則是加入帶有甜味的洋蔥方粒，可中和煮干的甘味，還能添加爽脆口感。

隨麵的日式叉燒亦花足心思，附有兩件，薄的是鹽味慢煮豚肩叉燒，肉質非常軟綿；厚的則是炙燒醬油豚腩叉燒，帶爽勁和濃汁，令拉麵整體更豐富。

與日本店同樣，客人可按照自己喜好選擇「背脂增量」，除標準分量外，另可選「脂増し（約２倍）」+5元／「鬼脂（約３倍）」+10元／「脂地獄（約４倍）」+15元，令湯更加豐腴。

香港店試業期間暫時只提供特製背脂煮干拉麵和特製背脂煮干沾麵（定價98元），沾麵製法大致同上，唯湯底更為濃郁，滿足客人不同的食法選擇。

試業期後會陸續加入海老辛醬背脂煮干拉麵及與日本同步的期間限定口味等等，令人期待。

丸め背脂煮干

地址：旺角通菜街74號地下

電話：2332 2929

備註：受晚市停止堂食影響，營業時間暫定為12:00 – 18:00

記者：招美寶