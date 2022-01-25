【第五波疫情】葵涌打工仔疑現Omicron病徵照上班 同事籲勿檢測：唔想去竹篙灣過年



本港爆發第五波疫情，社區傳播鏈未斷，一名自稱在葵涌區工作的打工仔在討論區發文，稱其1名男同事生病，症狀與Omicron相似，但照上班，而全公司同事竟千叮萬囑他勿檢測，因不想去竹篙灣過農曆新年。大批網民直斥有病徵不檢測做法自私。

該名網民在連登討論區發文，指其上班的公司位於葵涌細公司，不足20名員工，同事們與老闆一回到公司便會除下口罩，其中1名男同事上周起生病，「啲症狀都好似新聞講嗰啲」，本來請了半天病假休息，一直未完全痊愈，但他後來竟回公司繼續上班。

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樓主稱，全公司上下沒人驚「中招」，連該名疑似中招的男同事亦認為「好小事」，一眾同事千叮萬囑他不要去做檢測，深怕一旦證實染疫，所有人都變成密切接觸者而入竹篙灣隔離，

費事累到全公司一齊提前收爐還要去隔離到成個農曆新年。

樓主又稱，老闆得悉此事後，未叫該名不適同事回家休養，慨嘆，

佢自己都冇話想放病假，還笑笑口咁同我哋吹水傾偈一邊做嘢，大家都好似冇乜所謂。

帖文曝光後引起網民熱議，大批網民斥責老闆和患病同事太自私。

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究竟感染了Omicron有甚麽症狀？

第一個發現Omicron變種的南非醫生、南非醫學會主席Angelique Coetzee接受《The Telegraph》訪問時提到感染Omicron變種新冠病毒的症狀。她表示與過去治療的新冠患者不同，這些感染Omicron的患者整體症狀較輕微，而且嗅覺、味覺正常。

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英國廣播公司BBC報道，雖然Omicron傳染速度比之前的變異株Delta更快，但衞生專家表示，Omicron較溫和，病情較輕微，需要住院治療的重症機會率較低，但這主要是因為加強針疫苗和曾經被感染的保護力。

正因為一些新冠病毒感染者只感覺到像重感冒一樣，皆是頭痛、喉嚨痛和流鼻水這些症狀，難免會令人把兩者混淆，英國疫情追蹤應用程式「ZOE新型冠狀病毒疾病症狀研究」，詢問了數十萬感染者上報他們的症狀，到目前為止，他們發現最常出現的5個共同症狀是：流鼻水、頭痛、疲倦（輕度或重度疲倦）、打噴嚏及喉嚨痛。

如懷疑自己感染了新冠病毒，最好的辦法就是去做檢測，即使沒有出現嚴重症狀的人，也可能會有傳染他人的風險。

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責任編輯︰羅嘉欣