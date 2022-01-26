【虎年運勢】蔡伯勵傳人蔡興華論虎年運程  五行木旺透露地產巿道玄機

▲ 壬寅虎年地產巿道如何？玄學家蔡興華話五行有啟示。

時近年杪，辛丑牛年即將結束，迎來壬寅虎年，TOPick邀得風水大師蔡伯勵的傳人玄學家蔡興華師傅，為各位讀者講解壬寅虎年運勢。

蔡師傅於去年曾指出，2021年的元旦日及辛丑牛年大年初一的四柱八字中，兩日之正體五行俱欠火，火為推動經濟動力之五行要素，估計辛丑年的經濟發展依然未許樂觀，今日印證，讀者們莫不如打翻調味架，各種滋味湧心頭了。2022年1月上旬，新冠疫情爆出第五波，變種病毒Omicron，1月7日起至農曆大年初三，晚市堂食暫停，美容、戲院、娛樂場所關閉，年宵花市亦遭叫停，消費市道一環扣一環，年關難過。

三個推算虎年運勢重要日子

今年蔡師傅表示，論述壬寅虎年運勢，乃根據三個日子的四柱八字作研究參考推算的，分別是元旦（2022年1月1日）、壬寅年正月初一日（2月1日）及壬寅年立春日（2月4日）。

▲ 壬寅年立春四柱八字。

1.元旦日（2022年1月1日），即辛丑年十一月二十九日。

四柱八字為，「辛丑年、庚子月、甲寅日、甲子時」，八字中有三木一土二金二水，正體五行欠火，然查地支寅宮內藏丙火，亦作五行齊論。

2.壬寅年正月初一日（2022年2月1日）

四柱八字為︰「辛丑年、辛丑月、乙酉日、丙子時」，八字中有一木一火二土三金一水，正體五行齊全。

3.立春日（2022年2月4日），即壬寅年正月初四日。

四柱八字為︰「壬寅年、壬寅月、戊子日、甲寅時」，八字中有四木一土三水，正體五行欠火金，然查地支寅宮內藏丙火，年月兩柱納音屬金，亦作五行齊論。

蔡師傅說，三個日子當中，尤其以立春日為重要，皆因當日乃每歲之更替時刻，故取之以作為研究流年之對象。壬寅之歲上水下木納音屬金，水木相生，助春天的木更旺，身主洩氣，母愛其子；君愛其民，盡其所能，面對社會及經濟困難，仍以人民至上，供其所需，解其所困。社會與經濟方面，仍需以國庫供應社會所需，收支尚未能得以平衡。

蔡師傅進一步解釋，立春日四柱八字，以壬寅太歲為主角，一水一木；「壬」天干五行屬陽水，地支「寅」宮五行屬木。整個八字明顯木旺火相水休金囚土死，而納音金力弱，未能支援壬水身主，需要比肩壬水、比劫陽刃子水幫身。

▲ 蔡興華師傅指出，壬寅年五行木旺，對全球地產行業或屬土行業產生剋制，過往多年的地產熾熱升勢或會停滯而慢慢向下調節。（本報資料圖片）

地產熾熱升勢或會停滯

「國家及家庭仍要面對疫症流行引起的巨大支出負擔，有入不敷出之象，水比互助，各國政府要放下分歧，聯手合作，互補不足。木剋土，木旺亦對全球地產行業或屬土行業產生剋制，過往多年的地產熾熱升勢或會停滯而慢慢向下調節。」蔡師傅表示，壬寅年仍是艱辛的一年，尤其以流水式運作的行業，如運輸、物流、飛行、旅遊、零售等更為吃力；至於博彩、娛樂、電影、飲食業等，亦要繼續艱苦經營，或要待到秋冬時節才有起色。

蔡師傅續指出，八字中地支三寅成為八字強勢，「寅」為驛馬主「動」，移民及難民問題等，為各國政府所需面對，惟「寅」宮內藏丙火，火為經濟動力，對疫症亦有剋制作用，也為壬水身主的財星，新移民及難民的資金、技術及勞動力，會在經濟上提供足夠支援而推動經濟發展，疫症會稍作緩和，要完全控制，仍需待時。

「戊」在立春八字中屬官煞類，處於弱勢，蔡師傅解釋，此反映世界及社會潮流，人與人之間、國與國之間都會以資訊傳及利益為重點，為求達到目的，花巧言論或失實宣傳手法會變得普遍，以循規蹈矩方法處事會相對少見，政府、人民、社會及家庭等備受考驗。

不過，有愁亦有喜，陽曆元旦當日排在十二建除之「滿」日，正月初一為「成」日，立春節當日為「開」日，寓意「滿」日能達至圓滿，「成」日作成功在望，「開」日有開始的意思。蔡師傅表示，各國政府及人民要開始携手共度，面對疫症流行之同時，令經濟發展滿意而達至成功。新時代發展開始展現，盤古初開天地，重建經濟會較為吃力，迎難而上，配合新數碼科技時代來臨，盡人力以應天時。

記者：葉翠華