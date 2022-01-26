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【虎年運勢】蔡伯勵傳人蔡興華論虎年運程　大年初一出行往東南方接財神【內附作福吉日吉時】

休閒消費 12:25 2022/01/26

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大年初一出行往東南方接財神，取個吉利意頭，全年好運。

談到壬寅年的流年方位，蔡師傅指出，今年五黃星入中宮，所謂「入中」有兩種說法，其一為「入囚」，即把它困住，其威力沒那麼大；其二為「主導」，即處中位帶領着其他八個方位，如此可演繹為沒有中間路，一係最好，一係最差，故在乎自己如何防範。五黃星代表疾病、疾厄、重型疾病。

「現在是八運，雖說八運尾，但八仍是主導的，九是未來吉氣，再到一就是再未來的吉氣。先看看八的財運星、當運星在哪裏？壬寅年八星飛入東北方，九星則去到南方，一星在北方。二星代表疾病（比五黃較少較輕的，尤主婦女疾病）在西南方。三星代表口舌、口角紛爭，在東方。四星文昌星，在東南方。五黃入中，是大病方。」蔡師傅說，一間屋的中心、一間廠房的中間位、一個國家、一條鄉村的中間地帶，就是中宮，這個五黃方位尤其要留神。

三煞位在北方

打工仔最忌坐三煞位，蔡師傅表示，壬寅年，壬就在北，北方屬三煞位，位處三煞，做事當然沒那麼得心應手，甚至埋門一腳都會失球，但幸好有一白吉星飛到北方，可以平衡下，不致太差。

「另外，要特別留意歲破方，寅申相沖，申方位在西南偏西方，稱為歲破方，更偏有顆二黑星，代表疾病、婦女病，因此，西南方也要防備，而這個不好的位置，更加要保持乾淨、清潔，一些污穢物、垃圾或凹凸不平的東西必須盡快移除，即使揮春、年花、漂亮擺設也盡量避免放此方位。」蔡師傅提醒，每個方位都應保持乾淨清潔，就算不擺放任何配置，都會有吉氣到臨；而虎年較好的方位為東北方、南方及東南方。

東南方接財神

新一年新希望，當然要講究意頭。壬寅年的大年初一，炷香吉時宜用子、丑、寅、辰、午時；出行則宜用子、丑、寅、辰時，至於出行方向，今年的貴神在西南方，財神在東南方。到了大年初二開年日的吉時，則宜用巳、午、申、酉時，拜神則宜用子、丑、寅、卯、巳、午時。
壬寅年為肖虎的本命年，肖虎的朋友犯太歲；五行當中，寅申相沖，肖猴的朋友今年沖太歲；另外，肖蛇的朋友今年刑太歲。若要到廟裏作福，祈求平安大吉，則選以下吉日吉時（見表一）。

農曆七月歲破

最後，蔡師傅提醒，壬寅年之歲破月，由立秋後至白露止，稱為申月，即新曆8月8日至9月7日。年支寅和月支申相沖，大事勿用，如喜慶結婚、公司開幕、新居入伙、修墳建造，更不宜在歲破月內進行。

作福吉日吉時

吉日 吉時 勿用生肖
初四（2月4日） 辰、巳（上午7至11時）、未（下午1至3時） 肖馬勿用
初七（2月7日） 辰、巳、午、未（上午7時至下午3時）   肖雞勿用
初八（2月8日） 辰、巳、午、未（上午7時至下午3時） 肖犬勿用
初十（2月10日） 辰、巳（上午7至11時）、未（下午1至3時） 肖鼠勿用
十三日（2月13日） 辰、巳、午、未（上午7時至下午3時） 肖兔勿用
十五日（2月15日） 辰（上午7至9時）、午、未（上午11時至下午3時） 肖蛇勿用
二十日（2月20日） 辰、巳（上午7至11時）、未（下午1至3時） 肖犬勿用
二十二日（2月22日） 巳、午、未（上午9時至下午3時） 肖鼠勿用

 記者：葉翠華

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