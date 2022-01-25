【星二代】棄澳洲改到內地升學　吳尊希望子女學中文：他們將來會感激我

▲ 吳尊安排子女到內地升學。

前台灣「飛輪海」成員吳尊與老婆林麗瑩結婚25年，育有一對子女Nei Nei及Max。他近日接受內地節目訪問時表示，原本計劃讓子女到澳洲升學，但因疫情而改變想法，決定送他們到內地讀書，現正物色合適的學校。

子女棄澳洲到內地升學

現年42歲的吳尊，因工作關係常往返汶萊及內地。去年年底有網民發現，吳尊太太及一對子女陪他到上海，疑為移居當地作準備。近日他接受節目《星月對話》訪問，提及這次到內地不僅是度假及拍攝節目，還為一對子女挑選心儀學校。

有「汶萊王子」之稱的吳尊，自小在汶萊就讀華語學校，之後到澳洲皇家墨爾本理工大學求學。他提及原計劃讓子女跟隨自己的步伐到澳洲升學，但因疫情而改變想法，希望子女在內地學好中文：

我帶孩子來中國僅僅住了一個多月，就勝過在汶萊的五個月，孩子們的中文進步神速。希望小朋友比我更優秀，希望他們可以好，他們以後一定會感激我。

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女兒具音樂天分

吳尊女兒Nei Nei和兒子Max，現時分別11歲及8歲。Nei Nei對音樂和跳舞最有天分，去年她更獲邀在汶萊國王面前表演大提琴，令吳尊感到驕傲。吳尊夫婦一直致力鼓勵子女發展興趣，Nei Nei曾接觸過芭蕾舞、拉丁舞、街舞、鋼琴、大提琴、唱歌、武術、足球、烹飪、畫畫、勞作等，7歲時曾在一個音樂節上奪得鋼琴唱歌雙金牌。

Nei Nei從3歲開始學跳芭蕾舞，為得到專業認可，7歲時報考了全球最權威的英國皇家舞蹈學院Royal Academy of Dance（簡稱RAD）芭蕾舞考試，並在Grade 1級別考試中，成功考獲Distinction成績。她8歲時首次參加芭蕾舞亞洲賽事，為了比賽日夜苦練，雖然最終落敗而傷心痛哭，但吳尊力讚女兒的表現是有史以來最好，「值得爸爸驕傲」。

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責任編輯︰王明芳