【明星育兒】扮聽不明英文教女兒說廣東話 Gigi不緊張網課：學習進度因人而異

▲ Gigi坦言希望女兒習慣說廣東話。

梁詠琪（GiGi）在賀歲片《闔家辣》中飾演Edan的媽媽，電影以疫情下家庭成員如何面對矛盾為主題，非常貼地。Gigi現實中與西班牙籍丈夫Sergio育有女兒Sofia，她接受TOPick專訪時也大談湊女經。

電影《闔家辣》是導演鄭晉軒本身經歷為藍本，故事講主人翁Coba因疫情在家工作，每天跟家人「困獸鬥」，於是心生妙計將媽媽炮製的辣椒醬在社交平台發售，因而觸發潛藏多年的家庭矛盾。Gigi在電影中與鄭中基合演夫婦，呂爵安（Edan）飾演二人兒子Coba，而吳君如演Coba姑媽，由於角色原型鄭晉軒的父母同樣年輕，GiGi坦言不介意演Edan媽媽，她說：

導演的媽媽很年輕時尚，所以我可接受，接拍之前我不知Edan演我兒子，幸好君如找來一個靚仔。

電影講到家人間相處現矛盾，GiGi坦言在育兒上跟丈夫也因文化差異也有分岐，丈夫是緊張大師，GiGi舉例稱：「只要身體稍有不適，他就想直衝醫院，我反而覺得疫情下去醫院更加危險。」

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不過，她指因為文化差異出現的分歧不一定是壞事，她說：「始終雙方成長背景不同，30多年也沿用自己那套觀念，突然間家庭裡出現兩套不同的觀念，雙方一定會有分岐，但並非一定是壞事。」

GiG的6歲女兒Sofia現時已升讀小學，平時跟同學主要以英語溝通，自小教女兒說廣東話的GiGi笑言：「我會扮聽不明白。」她坦言希望女兒Sofia說廣東話，她說：「將來會有些深入議題要討論時，但我英文不算很厲害，所以要養成習慣以母語溝通。」

第五波疫情來襲，全港中小學暫停面授課程改為ZOOM上課，問可曾擔心影響子女的學業成績？GiGi說：「學習進度是因人而異，其實快或慢跟zoom沒關係，是視乎小朋友的潛質，所以不需要太緊張。」

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疫情下，GiGi樂觀地表示「改變不了環境，就要改變自己心態。」她更因疫情學會如何與母親共處，

我呼喚了女兒10次也沒回應，心想是否聾了？所以現在當媽媽叫我時，我會立即去應她，因為現在共同生活，我處於一個中間位置，加上疫情期間我更明白做女兒應如何對待父母。

化妝：CircleCheung@NDn.Co（梁詠琪）

髮型：Nick Lam @Orient4（梁詠琪）

服裝：PORTS1961（梁詠琪）



場地：香港瑰麗酒店

記者：游艾維