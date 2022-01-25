【COLLAR成員】COLLAR「智慧擔當」Candy超烏龍　王家晴調轉鞋左右穿6個小時後才發現

人氣女團COLLAR全員在昨日（1月24日）出席成團後首個代言簽約活動，8位成員Marf（邱彥筒）、Gao（沈貞巧）、Day（許軼）、SoChing（蘇芷晴）、Candy（王家晴）、WINKA（陳泳伽）、Ivy So（蘇雅琳）及李芯駖（Sumling）在台上唱跳歌曲《Call My Name!》，以及接連又大玩遊戲。

不過，COLLAR團中以「智慧擔當」自居的Candy（王家晴），竟然在活動後才驚覺自己過去6個小時，一直把左右腳的鞋子調轉來穿，慘被隊友和網民取笑。

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Candy勁烏龍

COLLAR的8位成員在昨日出席運動飲品代言人簽約儀式，眾人在台上唱跳出道歌曲《Call My Name!》，接連又分組玩擺Pose遊戲，成員們都非常投入和落力。事後，8人再接受連串傳媒的訪問，由開工直到活動結束維時大約6小時。

在活動結束後，有眼利的粉絲發現隊中年紀最輕的成員Candy，竟在活動全程誤把波鞋左右對調穿上，途中沒任何人包括Candy自己本人發現。

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大頭蝦超可愛

事後Candy在限時動態上載她發現自己穿錯鞋的影片，並笑謂：「我俾佢地恥笑咗好耐，雖然真係幾好笑，智慧擔當今日失策了。」

自認是「智慧擔當」的她卻在影片中被隊友爆料：「佢唔係第一次！」貪吃的Candy則趁機「投訴」：「一定係冇野食搞到頭暈眼花著錯鞋！」

而她亦非常識做，再出帖幫波鞋品牌賣廣告：「人體實驗之對鞋好唔好著：調轉著去跳舞。事實證明我今次嘅實驗好成功丫！」

大批「晴天娃娃」覺得Candy「大頭蝦」得來又非常可愛，更有粉絲上載自己肯意調轉鞋的照片來安慰Candy。

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