  • 19°C
香港時間 : 2022125日 (週二) 12:27
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 雪姨 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【COLLAR成員】COLLAR「智慧擔當」Candy超烏龍　王家晴調轉鞋左右穿6個小時後才發現

娛樂 11:30 2022/01/25

分享：

熱門 雪姨 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

人氣女團COLLAR全員在昨日（1月24日）出席成團後首個代言簽約活動，8位成員Marf（邱彥筒）、Gao（沈貞巧）、Day（許軼）、SoChing（蘇芷晴）、Candy（王家晴）、WINKA（陳泳伽）、Ivy So（蘇雅琳）及李芯駖（Sumling）在台上唱跳歌曲《Call My Name!》，以及接連又大玩遊戲。

不過，COLLAR團中以「智慧擔當」自居的Candy（王家晴），竟然在活動後才驚覺自己過去6個小時，一直把左右腳的鞋子調轉來穿，慘被隊友和網民取笑。

【女團COLLAR】隊長阿Gao爆IvySo全團最大食　阿Day直認混血兒身份：無乜特別

最新影片推介：肥仔+193專訪

Candy勁烏龍

COLLAR的8位成員在昨日出席運動飲品代言人簽約儀式，眾人在台上唱跳出道歌曲《Call My Name!》，接連又分組玩擺Pose遊戲，成員們都非常投入和落力。事後，8人再接受連串傳媒的訪問，由開工直到活動結束維時大約6小時。

在活動結束後，有眼利的粉絲發現隊中年紀最輕的成員Candy，竟在活動全程誤把波鞋左右對調穿上，途中沒任何人包括Candy自己本人發現。

【女團COLLAR】隊長阿Gao爆IvySo全團最大食　阿Day直認混血兒身份：無乜特別

    點擊圖片放大
    +6
    +5

【女團COLLAR】全員記者會鬥擺甫士　COLLAR為寶礦力唱首支廣東話廣告歌

大頭蝦超可愛

事後Candy在限時動態上載她發現自己穿錯鞋的影片，並笑謂：「我俾佢地恥笑咗好耐，雖然真係幾好笑，智慧擔當今日失策了。」

自認是「智慧擔當」的她卻在影片中被隊友爆料：「佢唔係第一次！」貪吃的Candy則趁機「投訴」：「一定係冇野食搞到頭暈眼花著錯鞋！」

而她亦非常識做，再出帖幫波鞋品牌賣廣告：「人體實驗之對鞋好唔好著：調轉著去跳舞。事實證明我今次嘅實驗好成功丫！」

大批「晴天娃娃」覺得Candy「大頭蝦」得來又非常可愛，更有粉絲上載自己肯意調轉鞋的照片來安慰Candy。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【女團COLLAR】仙氣擔當Candy「醜態」最多　王家晴被COLLAR成員欺凌？
19:11 2022/01/18
【女團COLLAR】仙氣擔當Candy「醜態」最多　王家晴被COLLAR成員欺凌？
【女團COLLAR】隊長阿Gao爆IvySo全團最大食　阿Day直認混血兒身份：無乜特別
18:56 2022/01/24
【女團COLLAR】隊長阿Gao爆IvySo全團最大食　阿Day直認混血兒身份：無乜特別
【女團COLLAR】密鑼緊鼓籌備3月演唱會　COLLAR虛心接受外間批評【有片】
18:59 2022/01/17
【女團COLLAR】密鑼緊鼓籌備3月演唱會　COLLAR虛心接受外間批評【有片】
【女團COLLAR】Ivy So坦承大食任坦克車擔當　阿Day自認小型戰機隨時「解體」
13:22 2022/01/20
【女團COLLAR】Ivy So坦承大食任坦克車擔當　阿Day自認小型戰機隨時「解體」
【女團COLLAR】全員記者會鬥擺甫士　COLLAR為寶礦力唱首支廣東話廣告歌
15:46 2022/01/24
【女團COLLAR】全員記者會鬥擺甫士　COLLAR為寶礦力唱首支廣東話廣告歌

你可能感興趣

【女團COLLAR】仙氣擔當Candy「醜態」最多　王家晴被COLLAR成員欺凌？
19:11 2022/01/18
【女團COLLAR】仙氣擔當Candy「醜態」最多　王家晴被COLLAR成員欺凌？
【女團COLLAR】隊長阿Gao爆IvySo全團最大食　阿Day直認混血兒身份：無乜特別
18:56 2022/01/24
【女團COLLAR】隊長阿Gao爆IvySo全團最大食　阿Day直認混血兒身份：無乜特別
【女團COLLAR】密鑼緊鼓籌備3月演唱會　COLLAR虛心接受外間批評【有片】
18:59 2022/01/17
【女團COLLAR】密鑼緊鼓籌備3月演唱會　COLLAR虛心接受外間批評【有片】
王家晴 COLLAR 娛樂人物職業 歌手 組合 娛樂行業

最高瀏覽

【公關災難】雪姨踩茶餐廳盆菜風波愈演愈烈　酒店割席租戶退租網民鬧爆
10:21 2022/01/24
【公關災難】雪姨踩茶餐廳盆菜風波愈演愈烈　酒店割席租戶退租網民鬧爆
【娛圈喜訊？】40歲黃翠如發福遮肚孕味濃　疑北上探蕭正楠班成功造人
12:49 2022/01/24
【娛圈喜訊？】40歲黃翠如發福遮肚孕味濃　疑北上探蕭正楠班成功造人
【產後昏迷】嫁台港妻產後血崩缺氧成植物人　丈夫心碎疑醫療失當：美好家庭全毀
12:20 2022/01/24
【產後昏迷】嫁台港妻產後血崩缺氧成植物人　丈夫心碎疑醫療失當：美好家庭全毀