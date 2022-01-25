【開心速遞】張景淳暫別劇組呂慧儀離開熊家？　龔燁一角將被安排出外公幹

TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》當中的「龔水CP」一直深受劇迷歡迎，觀眾見證二人由鬥氣冤家至結成夫妻，期待之後《愛‧回家之開心速遞》劇情可以見到他們成為人父人母。

但早前「龔燁」張景淳卻於網上直播時表示，暫時離開《開心速遞》劇組，今日（1月25日）更有指熊若水（呂慧儀飾）將離開熊家，即是龔水短期內「合體」無望，甚至淡《愛‧回家之開心速遞》出？

【開心速遞】龔燁「被消失」暫離《愛回家》 張景淳無奈：希望一切會獲得解決

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龔燁被安排公幹

張景淳日前在深夜於網上直播一個多小時，當有粉絲問劇情是否發展至「龔水」升呢爸爸媽媽時，他竟默不作聲，然後回答指：「大概不會」，然後更：「龔燁遲些會有段時間休息……」。

稍後的劇情就是他被他被派往「估你唔島」公幹，即是觀眾都要好一段時間才看到他「回家」。

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疑因經常遲到累事

張景淳之所以暫別《愛‧回家之開心速遞》劇組，有指因為與他遲到王有關！

有傳TVB十分重視「蓮輝CP」與「龔水CP」的婚禮拍攝，可是林淑敏、張景淳在拍攝時卻遲到開工，此事被高層曾勵珍（珍姐）知道後大為不滿，更到錄影廠把二人「照肺」。

事後，許家傑力撐拍檔林淑敏沒有遲到，並表示以人格擔保林淑敏專業及勤力，至於張景淳則未曾就此事作回應。

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熊若水離開熊家

身為外嫁女的熊若水（呂慧儀飾）被傳也會被逐出劇組，呂慧儀接受傳媒訪問時表示自己在劇中已是龔家的人，但依然是熊家的女兒。她又指，不是那麼快就會出現「龔水」升呢父母的劇情。

農曆新年將會播出的三家大團圓的劇情，熊家、龍家都會在內，龔水或者也有機會現身於其中？

▲ 呂慧儀日前有份為「阿爸」劉丹慶生。（取自Instagram）

張景淳感謝粉絲應援

本月23日生日的張景淳踏入41歲，其粉絲為他準備巴士站燈箱應援，他也有抽空到場打卡合照，兼在社交平台上感謝支持者：「還是那句Thank you!」、「我記憶中有著1000種形式的您們，無論是誰，不變的還是那一句，我衷心的感謝，thank you」。

或許，他的其中一個生日願望是早日「回家」？

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龔水黨落力支持

一眾喜愛「龔水」的粉絲曾「大手筆」安排戶外電視屏幕賣廣告、大型應援廣告牌、20個巴士站燈箱廣告、一星期98C巴士車身廣告，十分賣力支持龔水。龔燁水當時亦一同「快閃」現身打卡。

粉絲也對於未能打入《萬千星輝頒獎典禮2021》「最受歡迎電視拍檔」10強大感不滿，Instagram帳號「龔水充電站」發出聲明表達失望及遺憾。

而龔水最近也打入「第6屆 觀眾在民間電視大獎2021」的「民選最佳戲劇拍檔」最後五強，張景淳、呂慧儀也有於Instagram限時動態轉發相關消息。

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