【青春不要臉】伍樂怡小龍女原型是陳玉蓮　最完美姑姑淡泊名利領養孤女

▲ 伍樂怡小龍女原型是陳玉蓮。

由余德丞、丁子朗、劉穎鏇、戴祖儀、伍樂怡、林正峰、游嘉欣、孔德賢主演，故事以80年代TVB藝員訓練班為背景。角色原型來自當年紅極一時的電視台小生花旦外，就連劇中角色經歷，也參照了當年電視台部份藝人的親身經歷。

其中伍樂怡（Kelly）在日前一集，重現《神鵰俠侶》情節，而Kelly扮演的小龍女，原型來自1983年劉德華陳玉蓮拍攝的TVB版本《神鵰俠侶》。

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伍樂怡在《青春不要臉》中演電視台人氣花旦，當中角色原型結合80年代多位女星經歷，不過在日前一集中她以「小龍女」造型，余德丞就扮演神鵰，又著上楊過造型她入戲，當中服裝造型設計就取材自83年版本的《神鵰俠侶》。

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Kelly曾講到拍攝相關場口是否很高難度時，她笑謂最緊要事前做足準備功課：「拍之前要睇咗啲資料片先，肢體語言同動作都要跟番足，否則前咗少少或後咗少少，都會出咗位，就會key唔到。」

她又分享拍《神鵰俠侶》玉女心經經典場面時的趣事：「嗰場想跟番原著係咁轉，但因為個轉盤壞咗，現場只能靠工作人員係咁幫我哋轉，我哋就要努力保持住上身嘅穩定性，諗番起都好搞笑。」

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陳玉蓮最完美姑姑

改編自金庸小說的《神鵰俠侶》在中港台多年來都多次翻拍，但對資深劇迷，83年版陳玉蓮演的小龍女，最為仙氣，當年男主角劉德華亦多度讚賞對方是「最完美姑姑」。

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氣質迷倒周潤發劉德華

陳玉蓮當年以17歲之齡報讀無綫藝員訓練班，憑其出眾的美貌與氣質，經常被派演古裝角色。

其代表作小龍女，跟劉德華除是最佳螢幕情侶，更被原著金庸大讚她能夠完美演繹出小龍女的角色，有傳陳玉蓮當年更被同劇的劉德華暗戀。

而陳玉蓮在拍《神鵰俠侶》前曾跟另一小生周潤發相戀5年，二人分手後更傳出周潤發為情自殺。

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陳玉蓮曾接受黎燕珊訪問時透露，當年她與周潤發分手並不存在任何壓力與第三者，只因兩人同為演員工作忙碌，根本沒有時間相處，所以兩人最後選擇分手。

陳玉蓮後來曾跟賭場高層陳超武結婚，惜婚姻維持僅八年便告吹。1990年決定全面息影後，相隔17年後的2007年，陳玉蓮曾短暫復出演出電視劇《原來愛上賊》及《名媛望族》等，在2012年後再度淡出。

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淡泊名利專心行善

此後，她專心慈善活動，以個人名義在內地做慈善工作，她曽表示走遍西藏、雲南、四川等內地山區照顧貧困兒童，跟志願人士組成義工隊，自行籌集資金，出錢出力在偏遠地區協助教育工作，也幫助窮困的臨終病人、智障兒童。

陳玉蓮曾透露當年青海地震後赴當地做義工時，領養了一名13歲女童，跟她回到廣州同住。

現時該女童已18歲，陳玉蓮視如女兒看待，會帶著她同去做慈善工作。

多年來陳玉蓮共助養了5名年齡由12至17歲女童，當中有些是孤兒、有些是家境有問題的孩子。陳玉蓮在訪問中也表示：「不會再結婚，也不會再生小孩，免得他們入世受苦。」陳玉蓮的心境亦猶如「小龍女」般不惹俗世煩囂、看淡浮光流年，亦影響了不少藝人朋友如賈思樂跟她一齊去行善。