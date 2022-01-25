【新冠肺炎】曾挑戰生飲印度恆河水　內地居印度網紅確診感難以置信：以為已經免疫了

▲ 曾挑戰生飲印度恆河水，內地居印度網紅確診。

內地一名擁過百萬粉絲、長期居住印度的網紅「劉庸乾淨又衛生」以一句「乾淨又衛生」走紅，但日前他宣布2次自行核酸檢測結果皆為陽性。確診後，他被翻出曾挑戰生飲恆河水，惹網民熱議。

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網紅劉庸躺在床上拍片表示，其實自己並不在意有沒有確診新冠肺炎，但他不能理解，原本以為自己已經免疫了，居然檢測結果還會呈陽性。

主要是不可能啊，我應該都免疫了。兩條線，兄弟們。這就是中招了。

他表示確診後覺得發燒、身體疼痛，尤其是腰，像斷了一樣，很想用斧頭把腰砍斷，而且會發冷。

在印度這個地方，得上這個（新冠肺炎）沒什麼好稀奇的。我就停更了，甚麼時候如果你看到我更新了，那就表示我好了。如果我一直不更新了，那就是……

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據悉，劉庸是知名印度旅遊網紅，日常主要分享印度街頭品嚐各式美食的影片，而且他甚麼都敢食敢飲，但從未生病，所以擁有「鐵胃」、「抗體」稱號。

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而確診後，他就被網民翻出曾經拿著玻璃杯，半身浸在恆河中，直接舀了一杯恆河水喝下肚。另外網民亦發現不論是他或是其他印度民眾，在片中都不戴口罩。故不少人認為他確診是「活該」，也不意外。

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責任編輯：羅嘉欣