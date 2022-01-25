【第五波疫情】林哲玄擔心葵涌邨垃圾堆積問題　區議員指有數座大廈清潔情況仍然惡劣

▲ 林哲玄關注葵涌邨垃圾堆積問題。（資料圖片）

本港第五波疫情未遏止，葵涌邨出現大爆發，截至1月24日葵涌邨累計226宗初步及確診個案，行政長官林鄭月娥今日（25日）宣布，夏葵樓將進行圍封強檢5天，而原定明日結束圍封強檢的逸葵樓須延長2天（詳情即看【下一頁】）。

醫療衞生界立法會議員林哲玄在一個電台節目表示，對葵涌邨垃圾堆積的問題表示關注，他指邨內原有的40名清潔工人已送往檢疫，令邨內垃圾堆積，要找其他人手協助，政府雖然已安排人手，但有延遲情況。他說，大廈亦要保持清潔，如清潔及消毒不徹底，不單新冠病毒，其他傳染病亦會擴散。另外，居民檢測時人多聚集，升降機及走廊等範圍通風若不理想，會造成交叉感染風險。

林哲玄又指，雖Omicron變種病毒株的殺傷力較細，但仍高於流感數倍，傳播力快，受感染人數多時，仍然會有一定比例患者有重症甚至死亡風險，認為本港現時應盡量以「清零」為目標。至於要堵截葵涌邨的傳播，仍要看多幾日，如屬第一代傳播，並無再向外傳播，相信5至6日後個案數字會下跌，但如大廈的傳播已是第二代，情況則有不同。

葵青區議員梁志成在電台節目表示，逸葵樓及映葵樓的清潔情況已有改善，但周邊座數的清潔情況仍然惡劣，昨日收到幾宗曉葵樓居民的投訴，仍有大量垃圾堆積，他目測在樓宇堆積的垃圾量，差不多要5至6桶才能清理，估計當局未能安排運輸運走垃圾，邢他昨日深夜亦曾致電房署，但只有錄音，無人接聽，促請當局盡快處理。

梁志成指，逸葵樓及映葵樓的清潔情況已有改善，但周邊座數的清潔情況仍然惡劣，昨日收到幾宗曉葵樓居民的投訴，他目測在樓宇堆積的垃圾量，差不多要5至6桶才能清理，昨日深夜曾致電房署，但只有錄音，無人接聽。他說，雖然當局已增加人手，但因垃圾量太多，又關注是否有足夠垃圾桶處理，在運輸上能否銜接。他又擔心，邨內居民的檢測需求大增，令附近多個檢測站大排長龍，亦有逸葵樓確診個案的密切接觸者落樓做檢測，擔心要求居民聚集做檢測的安排會增加感染風險。

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責任編輯：李榮忠