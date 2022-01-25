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【疫下市道】餐飲業代表稱疫情令本月生意挫4成　料3至4月份現結業潮

社會 11:28 2022/01/25

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餐飲業代表稱疫情令本月生意挫4成，料3至4月現結業潮。（資料圖片）

本港第五波疫情威脅未解，年關將至，政府月初禁止晚市堂食等防疫措施，令飲食業生意步入冰河時期。餐飲聯業協會會長黃家和表示，自1月7日推出新措施後，飲食業當月生意已下降4成，日間堂食時段的生意亦較以往靜。

在電台節目指，自飲食業本月生意已下跌4成，尤其是酒樓晚上的飲宴服務需要全部取消，茶餐廳等小型食肆的日間堂食時段，都較以往清靜，「大家都驚感染，都減少外出用膳」，外賣生意亦不足以彌補食肆損失，對2月4日(年初四)放寬社交距離措施感悲觀，預計未來一至兩個月的生意慘淡。

他指出，業界已效法去年推出盆菜生意救亡，「今年特別誇張，西餐廳都推出盆菜，譬如將焗好的龍蝦放在盆中，再加入其他西式的食材，不過收費並不便宜的四人份量的龍蝦盆菜，索價1,200元」，他形容盆菜整體銷情不俗，一個4人至6人份量的盆菜平均售價為700至800元，但收入與酒席相差太遠，平均一圍可收費7,000元或以上，另收加一服務費。

黃家和表示，政府推出第5輪防疫抗疫基金下，一般食肆都能夠應付租金，暫未出現食肆結業潮，但因為年底及農曆年消費旺季沒有太多生意，預料今年3至4月淡季時結業潮才會出現，建議政府在疫情穩定時，將晚市營業時間延長至8時，令業界可以做到晚市的生意。他強調業界向來歡迎疫苗氣泡措施，目前第一針接種率已有78%，認為市民進入食肆會更安全，希望政府能放寬晚市堂食時間。

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記者：陳麗娜

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