【殺鼠令】荃灣屋苑住戶被舉報飼養倉鼠　管理處發通告籲交出作人道處理

▲ 荃灣屋苑住戶被舉報飼養倉鼠，管理處發通告籲交出作人道處理。

本港爆發第五波疫情，並出現倉鼠染疫，政府早前宣布人道毀滅約2000隻倉鼠，並呼籲市民交出去年12月22日後購買的倉鼠。近日網上流傳一則荃灣麗城花園管理處通告，內容指接獲住戶反映有其他住戶在家中飼養倉鼠，呼籲盡快將期交到漁護署，否則會採取進一步法律行動。

有網民於討論區「高登」貼出一則疑似由荃灣麗城花園第二期管理處發出的通告，稱接獲住戶反映，懷疑有其他住戶在家中飼養倉鼠。管理處指，大廈公契不容許住戶在屋苑飼養貓隻、狗隻或其他動物，呼籲住戶盡快將去年12月22日後購買的倉鼠交予漁護署作人道處理。

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▲ 圖片來源：網上討論區「高登」

管理處又指，如發現有住戶飼養動物，會首先發信予有關單位住戶，要求將動物搬離，強調若仍有不合作者，將會採取進一步法律行動跟進，包括發出律師信或申請禁制令等。

通告引起網民熱議，有人批評管理處做法，「好耐之前養落㗎喎，又唔係最近先買」、「倉鼠應該冇乜聲響，係咪畀熟人篤灰」，亦有人感嘆「咁多錢一個單位，養隻貓養隻倉鼠都唔得」。

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責任編輯︰羅嘉欣