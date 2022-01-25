【洗肚臍】男子不洗肚臍挖出陳年臍石　醫生：藏衣料皮屑可致細菌感染【附洗肚臍貼士】

▲ 肚臍長年不洗，污垢可硬化成石。

大家多久洗一次肚臍？最近瘋傳一條影片，一名女子為丈夫清潔肚臍時，挖出又硬又黃的陳年污垢，原來他長年不洗肚臍。有醫生指出，肚臍容易藏污納垢，可致細菌感染。

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滲白啡黃分泌物或已受感染

綜合外媒報道，該條影片在TikTok瘋傳，那名女子抗挖著挖著，在丈夫的肚臍挖出硬化了的污垢後，嚇壞了。英國國民保健署醫生Dr Karan Rajan指出，若肚臍滲出白色、啡色或黃色的分泌物，很可能是受感染的症狀。

他解釋，人體的肚臍會積聚汗水、死皮細胞、油脂、衣服物料等，若不定期清洗，這些積聚物就會硬化成肚臍石（omphalolith）。肚臍石通常呈黑色，也可以是淺啡色。

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正確洗肚臍方法

本港皮膚科專科醫生陳厚毅早前接受TOPick訪問時指，肚臍是一個容易被忽略的部位，同樣藏有污垢，但不少人也忘記清理。

他表示，肚臍要每一兩個星期清潔一次。清潔時，保持雙手乾淨，用水輕揉，令它鬆軟，或用普通潔膚用品清理即可。如果不能用手指挖出，建議用棉花棒清潔。

清潔時不能太大力，若太大力，可能會令皮膚破損，引致發炎，甚至出現紅腫熱痛的情況。

若長年不清潔肚臍，會傳出異味。當藏有細菌，可能引致發炎，但對健康影響不大。若污垢體積太大、「太硬淨」，也會頂著肚皮，產生痛楚。

責任編輯：羅嘉欣