【豪門靚媽】熊黛林嫁入豪門當全職媽感迷失自我　Lynn嘆生活得閒：天天不知在幹什麼

▲ 熊黛林嘆嫁入豪門後感到迷失自我，天天不知道在幹什麼。

41歲名模靚媽熊黛林（Lynn）最近主演的家族爭鬥劇《家族榮耀》日前於內地首播，廣東話原聲版亦已於TVB網上平台上架。Lynn飾演的惡毒馬家大少奶備受好評，現實中也是豪門少奶奶的她日前接受內地傳媒訪問時表示，當全職媽媽長時間閒着在家非常難受，每天都不知道在幹什麼。

熊黛林自與郭富城分手後，2016年與郭可盈弟弟、身家過億的富二代郭可頌結婚，現育有一對3歲半的孖女Kaylor與Lyvia。

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Lynn在訪問中指出，在《家族榮耀》中飾演的豪門少奶奶，與現實中自己的豪門新抱生活非常不同，她笑稱日日去High tea和開派對的場面，她多多少少都有聽聞過，但自己沒實際去體驗過，「多半都是從電視、八卦雜誌上才看到。」

淡出幕前多年，Lynn坦然今次復出拍劇，是因為一直很喜歡演員這個身份，長時間沒有演戲感到技癢。她坦言，身為全職媽媽的她需長時間留在家中非常難受。

我閒着真的閒到，就覺得好像迷失自我一樣，天天不知道自己在幹什麼，就是每天在那裏跟寶寶玩、帶她們上學。很想找回自己，很想找回自己的事業。

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不過，Lynn認為做全職媽媽比拍戲辛苦，拍戲反而能讓她放鬆和紓壓，幸好老公非常支持她復出拍戲，更自稱是她的粉絲，想看她挑戰其他角色，並承諾會幫手湊兩個女：「你放心的去拍戲吧！你不在的時候我會照顧兩個寶寶的！」

郭可頌打理家族生意擁過億身家

郭可盈與郭可頌出身大富之家，郭可盈在四姊弟中排行第二，郭可頌排第三，上有大家姐可欣和妹妹可思。其已故父親郭達昌做塑膠廠起家，與妻子陳玉蓮共同擁有5家公司，旗下生意包括塑膠廠及玩具廠等，郭父於2011年病逝，有傳郭父臨終前曾要求郭可盈回家接管塑膠生意。

▲ 熊黛林坦言做全職媽媽，每天在家跟寶寶玩和湊返學為主。（IG圖片）

至於郭可頌被指除了打理家族生意之外，還兼任5間公司董事，並經營出口貿易公司及創立自家品牌，生意擴展至內地及歐美國家，是名副其實的富二代。

而他最大嗜好是收藏名錶，名貴如Rolex、愛彼錶，甚至平民潮物G-Shock也不放過，當中他買愛彼錶更買到成為超級VIP，每逢大時大節都會收到貴賓禮物，連孖女也曾收到限量版童裝。老婆Lynn投其所好，在他生日時送上約值30萬的Rolex古董金錶，氹得老公好開心。

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入讀加拿大國際學校

生活富裕的郭可頌和熊黛林，送了一對孖女入讀香港加拿大國際學校（Canadian International School of Hong Kong，簡稱CDNIS），成為一班星二代包括李克勤兩名兒子、林青霞的女兒邢愛林及邢言愛、張學友細女張瑤萱等人的小師妹。

CDNIS是本港少數提供「一條龍」國際預科文憑（IB）課程的國際學校，是本港數一數二的「IB尖子搖籃」。2019年，該校誕生一名滿分IB狀元，而去年該校雖沒有45分滿分狀元，但有數名學生獲得44分及43分。

香港加拿大國際學校的學費不菲，2020-21年度全年學費由預備班的$157,300至十二班（Grade 12）的$205,400不等。學生另每年需繳付$36,000資本建設費（Capital Levy），債券持有人可獲豁免。

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責任編輯︰王明芳