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【鐵拳英雄】王君馨為夫復仇大開殺戒夠台型　黑寡婦大騷腿功殺陳國峰

娛樂 12:56 2022/01/25

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王君馨於《鐵拳英雄》裡的武打場口獲激讚。

去年12月，王君馨宣布與TVB結束14年的賓主關係，而近日播出的劇集《鐵拳英雄》可說是君馨離巢告別作。

當中，王君馨所演的「程安娜」在劇內戲份甚重，其角色擅長十二路潭腿（又名譚腿或彈腿），在《鐵拳英雄》第7集初登場已一個打十幾個大展身手，而君馨演的武打場面甚得劇迷歡心！

【離巢大台】王君馨宣布離巢TVB結束賓主關係　效力大台14年曾奪最受歡迎女角色獎

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君馨大騷腿功

在昨日（1月24日）播出的《鐵拳英雄》第11集，講述程安娜的未婚夫彭敬祖（黎振燁飾）被金家殺掉，程安娜傷心欲絕，更踩上五龍武館為未婚夫報仇，大開殺戒。

一身黑皮衫打扮的程安娜如「黑寡婦」一樣，她殺氣騰騰踏入武館兼對金燦龍說道：「想打彭家主意，問過我未呀？」

陳國峰飾所演的金燦龍即挑機說：「著到黑寡婦般，是否很寂寞，想找男人陪？」充滿仇狠眼神的程安娜即說：「我不是要一個，要你今全部為阿祖墊屍底。」

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網民激讚君馨

其後程安娜大開殺戒，她以一敵十，施展狠勁腿功殺掉金燦龍的手下，接著程安娜單挑金燦龍，她連環施展「十二路譚腿」，只見王君馨喪起飛腳踢爆陳國峰，並非花拳繡腿，反而打得甚有功架，動作俐落得來又夠凶狠，最後金燦龍死於程安娜腳下。

王君馨這場為夫復仇戲讓劇迷睇得肉緊，不少網民更大讚君馨身手了得，大讚她打得有台型，有網民更謂若再開拍經典電影《葉問》的話，可以考慮找君馨參演。

當中留言包括：「王君馨本來識武術又有舞蹈底子肯定打的好睇。」、「超有型呀！好腳法! 可以做打女呀！好想再睇多啲王君馨的打戲呀」、「尋晚呢一part佢真係打得好好睇，有姿勢有實際同埋表情眼神都好銳利。」、「王君馨打得非常神似，表情和動作都入形入格」，以及「如果仲可以拍葉問，可以考慮吓俾一個角色君馨做」等等。

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【心灰意冷】王君馨不甘《超能使者》被劉穎鏇搶鏡　拒拍《隱形戰隊》疑計劃離巢

不斷苦練功夫

早前播映的第七集《鐵拳英雄》裡，王君馨一登場即與黎振燁往金家的碼頭貨倉挑機，一個打十幾個的場口令人留下深刻印象。

當中強勁的一字馬被讚優美，之後王君馨之後亦在IG留言：「安娜終於出場啦！大家有看嗎？仲記得呢場貨倉戲，拍咗十幾個鐘，係我第一場大打！不是打得最好，但是希望你哋會繼續追看，因為好戲在後頭！」

其實王君馨為角色也付出不少努力，她曾於YouTube上載當年練習的片段，片段裡她不斷重覆做著轉圈和踢腿的動作，由於怕擔心傷及陪同練功的武指，她一直不敢用腳踢過對方的頭，幸最後仍順利完成。

王君馨的角色擅長十二路譚腿。（取自instagram）

自幼學習舞蹈

入行14年的王君馨是透過選美入行，2007年，君馨由美國回流返港參加香港小姐選舉，其後勇奪亞軍、最上鏡小姐及國際親善小姐。

之後參演多套劇集，在2016年，她憑劇集《城寨英雄》「花曼」一角於台慶頒獎中奪得「最受歡迎電視女角色」獎。及至去年12月18日，王君馨在IG公布離開效力了14年的TVB。

其實王君馨自幼習舞，於15歲時更曾在紐約教授失明人士跳舞，亦曾經由紐約曼哈坦舞蹈學院篩選到上海作舞蹈交流。入行後，在2008年參加《舞動奇跡II》，並與拍檔奪得冠軍。

相信擁跳舞底子的王君馨身手靈活兼筋骨柔軟，這對她拍武打片有一定的幫助。

撰文 : TOPick柴犬出動

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