  • 18°C
香港時間 : 2022126日 (週三) 09:44
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 雪姨 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【明星育兒】與16歲女兒搵位「攝」溝通 吳君如施軟功教女：要當她朋友

育兒經 09:00 2022/01/26

分享：

熱門 雪姨 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

女兒正踏入青春期，吳君女指與女兒溝通不能硬碰硬。

吳君如、鄭中基（Ronald）、梁詠琪（GiGi）主演的賀歲片《闔家辣》，以疫情下家庭成員如何面對矛盾為主題。吳君如的16歲女兒陳是知正值反叛期，她坦言在女兒的教導上只可施軟功，「不可以硬碰硬，只會自討沒趣。」

電影《闔家辣》是導演鄭晉軒本身經歷為藍本，故事講主人翁Coba因疫情在家工作，每天跟家人「困獸鬥」，於是心生妙計將媽媽炮製的辣椒醬在社交平台發售，因而觸發潛藏多年的家庭矛盾。Gigi在電影中與鄭中基合演夫婦，呂爵安（Edan）飾演二人兒子Coba，而吳君如演Coba姑媽。

首次與Edan合作拍電影，吳君如大讚Edan試鏡那天表現已很專業，她說：

試鏡是一件很難的事，副導演又不會交戲畀你，又沒場景和戲服，單靠自己說出全部對白，覺得他頗花心機去表達那幾場戲。

吳君如在電影内飾演Edan的姑媽，現實中其女兒陳是知已經16歲，正直青春反叛期。在教導女兒上，吳君如指只可施軟功，直言「不可以硬碰硬，只會自討沒趣。」

最新家庭台影片推介：

吳君如續稱，教導女兒時更要懂得作出調教，而受疫情影響，她多了時間在家中，彌補了忙於工作的親子時間。

我說每一句話都要搵位『攝』，要當她如朋友一樣，見她心情好就『攝位』說一句，然後走開別看她的反應，希望她可以聽入腦吧，不可跟她正面交鋒，因為這樣就無偈傾，只會自討沒趣，反而疫情下多了時間在家，可以彌補之前忙於工作的時間。

16歲女兒陳是知接受英語教學為主，吳君如直指「女兒不肯說廣東話，只肯說英文和國語，對我而言跟她溝通幾困難。」她也稱自己不能扮聽不明白，

我不可以這麼心狠手辣，就會順著她去說，但她們的英文愈來愈深奧，跟她傾偈時要豎起著耳朵，我覺得這是一個矛盾和遺憾，我如何迫也迫不來。

香港進入第五波疫情，君如指女兒最擔心停課：「會有好多課外活動取消，對她而言返學會開心很多。」

服裝：Maison Margiela、Tiffany & Co.（吳君如）

造型師: Ricky Kwok（吳君如）
       
場地：香港瑰麗酒店

記者：游艾維

相關文章

【CEO媽媽】黎姿結婚13年罕見與丈夫同框放閃 耐性培育3名女兒做最強CEO媽媽
13:31 2022/01/19
【CEO媽媽】黎姿結婚13年罕見與丈夫同框放閃 耐性培育3名女兒做最強CEO媽媽
【疫苗接種】郭可盈一家三口接種新冠疫苗　林文龍神色凝重12歲女流露不安
15:48 2022/01/24
【疫苗接種】郭可盈一家三口接種新冠疫苗　林文龍神色凝重12歲女流露不安
【明星育兒】扮聽不明英文教女兒說廣東話 Gigi不緊張網課：學習進度因人而異
11:19 2022/01/25
【明星育兒】扮聽不明英文教女兒說廣東話 Gigi不緊張網課：學習進度因人而異

你可能感興趣

【CEO媽媽】黎姿結婚13年罕見與丈夫同框放閃 耐性培育3名女兒做最強CEO媽媽
13:31 2022/01/19
【CEO媽媽】黎姿結婚13年罕見與丈夫同框放閃 耐性培育3名女兒做最強CEO媽媽
【疫苗接種】郭可盈一家三口接種新冠疫苗　林文龍神色凝重12歲女流露不安
15:48 2022/01/24
【疫苗接種】郭可盈一家三口接種新冠疫苗　林文龍神色凝重12歲女流露不安
【明星育兒】扮聽不明英文教女兒說廣東話 Gigi不緊張網課：學習進度因人而異
11:19 2022/01/25
【明星育兒】扮聽不明英文教女兒說廣東話 Gigi不緊張網課：學習進度因人而異
育兒心得 吳君如 陳是知 賀歲片 電影 導演

最高瀏覽

【全日面授】教育局公布小學全日面授條件　跟隨中學要求師生接種率均須達7成
23:58 2022/01/24
【全日面授】教育局公布小學全日面授條件　跟隨中學要求師生接種率均須達7成
【闔家辣】鄭中基梁詠琪養兒方知父母恩　吳君如面對女兒反叛期：不可硬碰硬
09:34 2022/01/25
【闔家辣】鄭中基梁詠琪養兒方知父母恩　吳君如面對女兒反叛期：不可硬碰硬
【離地租客】一家三口連外傭預算9K徵港島租盤　5大離地要求2房1廳靚裝要有𨋢
16:49 2022/01/25
【離地租客】一家三口連外傭預算9K徵港島租盤　5大離地要求2房1廳靚裝要有𨋢