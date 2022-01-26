【明星育兒】與16歲女兒搵位「攝」溝通 吳君如施軟功教女：要當她朋友

▲ 女兒正踏入青春期，吳君女指與女兒溝通不能硬碰硬。

吳君如、鄭中基（Ronald）、梁詠琪（GiGi）主演的賀歲片《闔家辣》，以疫情下家庭成員如何面對矛盾為主題。吳君如的16歲女兒陳是知正值反叛期，她坦言在女兒的教導上只可施軟功，「不可以硬碰硬，只會自討沒趣。」

電影《闔家辣》是導演鄭晉軒本身經歷為藍本，故事講主人翁Coba因疫情在家工作，每天跟家人「困獸鬥」，於是心生妙計將媽媽炮製的辣椒醬在社交平台發售，因而觸發潛藏多年的家庭矛盾。Gigi在電影中與鄭中基合演夫婦，呂爵安（Edan）飾演二人兒子Coba，而吳君如演Coba姑媽。

首次與Edan合作拍電影，吳君如大讚Edan試鏡那天表現已很專業，她說：

試鏡是一件很難的事，副導演又不會交戲畀你，又沒場景和戲服，單靠自己說出全部對白，覺得他頗花心機去表達那幾場戲。

吳君如在電影内飾演Edan的姑媽，現實中其女兒陳是知已經16歲，正直青春反叛期。在教導女兒上，吳君如指只可施軟功，直言「不可以硬碰硬，只會自討沒趣。」

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吳君如續稱，教導女兒時更要懂得作出調教，而受疫情影響，她多了時間在家中，彌補了忙於工作的親子時間。

我說每一句話都要搵位『攝』，要當她如朋友一樣，見她心情好就『攝位』說一句，然後走開別看她的反應，希望她可以聽入腦吧，不可跟她正面交鋒，因為這樣就無偈傾，只會自討沒趣，反而疫情下多了時間在家，可以彌補之前忙於工作的時間。

16歲女兒陳是知接受英語教學為主，吳君如直指「女兒不肯說廣東話，只肯說英文和國語，對我而言跟她溝通幾困難。」她也稱自己不能扮聽不明白，

我不可以這麼心狠手辣，就會順著她去說，但她們的英文愈來愈深奧，跟她傾偈時要豎起著耳朵，我覺得這是一個矛盾和遺憾，我如何迫也迫不來。

香港進入第五波疫情，君如指女兒最擔心停課：「會有好多課外活動取消，對她而言返學會開心很多。」

服裝：Maison Margiela、Tiffany & Co.（吳君如）

造型師: Ricky Kwok（吳君如）



場地：香港瑰麗酒店

記者：游艾維