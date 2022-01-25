【葉落冰川】泳兒相隔9年再出碟　親訪旺角唱片店簽名支持業界

▲ 泳兒親自到唱片店簽名。

泳兒（Vincy）昨日（24日）推出大碟《Dark Light Of The Soul》（《花開溝渠、葉落冰川》），大碟推出首日，Vincy親身走進旺角鬧市的多間實體唱片店答謝歌迷及唱片店的支持。

由於疫情關係，未能舉行實體簽名會，於是Vincy便進行這個「快閃簽名會」，一口氣走勻旺角六間唱片店，實行以「遊擊戰術」為歌迷製造驚喜。

她說：「好有busking感覺，希望疫情快過去，不久將來真係有一個正式簽名會，當然亦希望有演唱會。簽咗嘅朋友都唔緊要，你可以買多隻，到時我再簽俾你哋。」相隔九年再推出大碟，再加上疫情關係，Vincy坦言已很久沒有到過信和，「今日好開心，出碟嘅日子，見證住親手賣出自己嘅唱片，覺得呢種感覺好好 。」

▲ 有fans買了一箱。

簽碟期間，Vincy遇上不少買碟的樂迷，差不多每個樂迷都買二至三張唱片，其中一位女士更豪氣地買了一箱，令Vincy十分難忘，「頭先有一位女士買咗一箱碟，好開心呀！簽名時一下簽晒個感覺好治癒，亦都好多謝她。她說幫一啲舊fans買，我都好希望見吓啲舊fans，好掛住你哋，希望遲啲有啲聚會，可以見面。」

此外更有兩位小歌迷由爸爸帶着到唱片店買碟，「今日都見到兩位小朋友fans，佢哋除買碟，仲送自己畫嘅畫俾我，入面全部都係我呢三年暗黑風造型，真係好窩心。」

▲ 跟fans合照。

最後Vincy多謝歌迷之餘，亦不遺餘力地sell碟，「隻碟係好值得收藏，因為隻碟比較難開呀，有時會開爛，我自己都開爛過兩隻，所以大家可以買一隻聽、一隻收藏，絕對係好扺嘅，哈哈。」

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