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【學童打針】14歲女兒驚打針拒接種疫苗　港媽軟硬兼施：乜方法都用盡

育兒經 19:19 2022/01/25

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熱門 雪姨 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

有港媽軟硬兼施，迫14歲女兒接種疫苗。

現時5至17歲學生可以接種新冠疫苗，教育局亦宣布，小學師生接種率分別達7成，才可申請全校恢復全日面授課堂。日前有港媽於網上討論區指出，14歲女兒害怕打針，她軟硬兼施迫女兒接種疫苗，卻弄巧反拙，令女兒對媽媽失去信任。

該名媽媽周六（22日）於網上討論區「親子王國」，以「我應唔應該迫個女打針？」為題發文，表示現年14歲的女兒從小驚打針，每年打流感針時都大叫大嚷，「醫生護士都驚咗佢」。現時女兒可接種新冠疫苗，但她非常抗拒，媽媽寫道︰

佢打死都唔去，乜方法都用盡，軟硬兼施。我又試過呃佢話去食下午茶，實際係帶佢去打針，又俾佢識破咗。

最新影片推介︰

女兒被騙對媽媽失信任

女兒喜歡毛公仔，平日愛穿裙子，於是媽媽提出不打針就丟掉她的公仔和裙，但她依然不肯打針。媽媽以前試過騙她出街玩或食下午茶，然後帶她去打針，不過今年這招已被女兒識破，她今年也沒打流感針。媽媽指女兒本來一直很信任她，可是經此事後情況有變︰

睇嚟我已經失去咗佢嘅信任，我今日叫佢陪我去超市，佢都唔肯（平時佢好樂意）。

自從政府宣布沒有接種疫苗將不得堂食後，女兒便經常悶悶不樂，也不願出街。見到女兒這樣子，媽媽不知應否強迫她去打針。

網民︰無得迫 解釋利弊好過

不少網民認為樓主的女兒已是中學生，有自己的獨立思維，不能事事強迫她。有網民覺得打針「無得迫」，留言「14歲點樣呃？你解釋利弊好過」、「有啲人真係好怕打針，見針就暈」、「怕打針係心理問題無得迫」、「等佢無得出街玩就會主動打」。點擊睇更多網民意見︰

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責任編輯︰王明芳

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