【新春2022】 ifc「鼓舞歡欣」新春賀年裝置　四米高燈籠+連串新年購物禮遇

▲ 「鼓舞歡欣」賀年裝置。(圖片由ifc提供)

ifc商場即日起推出一系列消費禮遇，換領豐富禮品及電子購物禮券。以新年祥鼓為題，於中庭呈獻「鼓舞歡欣」賀年裝置迎新年，以現代設計呈現張燈結綵傳統市集，彷如置身於古時熱鬧的市集。另外，更推出 “beautiful: the rhythm of prosperity”「鼓舞歡欣」利是封以。

最新影片推介:

ifc顧客商場尊享農曆新年消費

同日認可 消費金額 禮品 ifc商場賀年 利是封^ CLUB ic會員專享 ifc商場電子購物禮券 CLUB ic會員專享ifc商場指定消費電子購物禮券 港幣3,000元 — 港幣5,999元 La Maison du Chocolat陶醉果仁朱古力禮盒乙盒

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ifc x Venchi虎迎新春錦簇巧克力圓形禮盒(250克)乙盒 -- - - 港幣6,000元 — 港幣11,999元 ifc商場賀年利是封乙份 港幣300元ifc商場電子購物禮券 - 港幣12,000元 — 港幣24,999元 港幣400元ifc商場電子購物禮券 港幣400元ifc商場指定消費電子購物禮券 港幣25,000元或以上 港幣800元ifc商場電子購物禮券 港幣1,200元ifc商場指定消費電子購物禮券

-賀年利是封換領期為即日起至2022年1月31日或送罄即止。

-所有於Apple Store之消費不適用於此推廣活動。

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由2022年1月17日起至禮品送罄為止，同日以電子貨幣消費滿指定金額*即可獲贈節日禮品及電子購物禮券，當中包括消費滿港幣3,000元即可獲贈ifc x Venchi虎迎新春錦簇巧克力圓形禮盒 (250克) 或La Maison du Chocolat 陶醉果仁朱古力禮盒。

泊車及餐飲優惠

由即日起至2022年2月28日，凡於ifc商場內單次消費滿港幣300元或以上，即日可享有ifc一期或ifc二期停車場連續4小時免費泊車優惠。其他獎賞包括：晚上六時後於ifc商場內指定餐廳及酒吧或city’super單次消費滿當中包括消費滿港幣100元，即日可享連續2小時免費泊車優惠，方便顧客輕鬆購物；消費滿港幣300元，即日可享連續4小時免費泊車優惠及港幣100元ifc商場餐飲禮券乙張。

活動詳情【按此】

農曆新年購物禮遇詳情

日期 即日至禮品送罄為止 時間 上午10時至晚上9時30分 網址 https://ifc.com.hk/tc/mall/happening/cny2022-spending-reward/ 換領地點 ifc商場二樓禮品換領櫃檯 (鄰近2065號舖TORY BURCH) CLUB ic會員專屬換領地點 國際金融中心一期 U2樓 CLUB ic Lobby (上午10時至晚上8時)

「鼓舞歡欣」喜迎春

由即日起至2月13日期間，商場設有揉合中國祥鼓和古典燈籠的現代市集。當中高達四米大燈籠座落於正中，象徵著來年團圓美滿，裝置用上大紅及桃紅色，舖設朵朵桃花路。中央設有「鼓聲祈願」，另一側「揮春樂鼓」互動裝置則可跟隨指示創作賀年敲擊樂曲。

於「幸運廊」細味千載文化

兩邊屏風掛滿象形文字木片及其漢字原型，更標注每一個象形文字的結構及含義。當中包括了共十款吉祥的象形文字，包括喜、樂、吉、年、虎、福等等。現場精美漢字作品均出自一位擁有20年書法經驗且才華洋溢的年輕本地書法家Mabel Lau。

賀年裝置詳情:

日期 即日至2022年2月13日 時間 每日早上10時至晚上10時 地點 ifc商場一樓中庭 網址 https://ifc.com.hk/tc/mall/happening/cny2022/ 電話 2295 3308

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責任編緝：張懿慧