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【離地租客】一家三口連外傭預算9K徵港島租盤　5大離地要求2房1廳靚裝要有𨋢

親子 16:49 2022/01/25

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一家三口連外傭預算9K徵港島租盤，被網民斥離地。

香港樓價有升無跌，連帶租盤租金不斷攀升，有港媽在網上出帖「誠徵租盤」，可是被網民大罵，全因她列出5大條件卻只出價$9000，更一度要求找港島租盤。事主翌日重新發帖，條件不變，地區由港島轉為天水圍，一樣被抨擊。

預算$9000徵4人住港島租盤

該名網民近日在facebook群組「自己物業自己放，租買免佣」發帖徵租盤，她一開始的帖文指預算是$9,000，4人居住，1家3加外傭姐姐，由於她用了emoji公仔是一女性跟2小孩，有網民猜測事主可能是2孩單親媽媽。在第一個帖文中，她列出要求地點是港島。

未細看事主列出的5大條件，單是$9000要適合4人住的港島租盤，不少人猜想可能只能租住細小的套房，又或唐樓等租盤。

最新影片推介︰

5大離地要求

事主再列出5大要求，不禁令一眾網民嘩然，「 如果9000可以租到樓主個要求，我都想租」、「有兩房租九千，我都搬喇」。網民指事主過分又離地，其要求包括︰

2房1廳、包傢俬、大廈有𨋢有保安、靚裝、可煮食。

事主像自以為是好租客，表示有穩定收入，可提供收入證明，可準時交租，而且無吸煙習慣，「求好業主好租盤」，希望有符合以上條件的業主可以私訊她更多資料。網民大罵她是「搵人笨」不是好租客，譬如當中「準時交租」其實是租客應份的責任。

由港島轉為天水圍

昨日星期一（24日），事主知道自己出價$9000徵港島租盤是不切實際，重新發帖，要求不變，只是將地點由港島改為天水圍。可是，她的最多預算是$9,000內，在帖文標明「想搵6000-9000租盤」，依然很離地。有網民建議她降低一些要求，例如找村屋，她回應︰

不要村屋太僻，現在就住村屋好不放（方）便，日日出入不放（方）便，有小朋友……要（有）車就容易……

網民批評依然離地

網民嘲笑事主，上次港島，今次天水圍，「尋日先問完9000有冇兩房港島區仲要係南區！今日就轉咗天水圍咁快嘅」、「改名出post，一睇就知又係你啦，9k想租港島嗰位」，另有網民樂見樓主改少少要求「咁咪好囉！肯聽人意見去元朗揾，祝你早日找到」，更多留言點擊下圖︰

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責任編輯︰王明芳

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