【飯戲攻心】黃子華張繼聰曾陷情義兩難全　陳湛文自認重色輕友

▲ 張繼聰黃子華曾遇兄弟女伴兩難全局面，陳湛文自認重色輕友差點結不成婚。

「子華神」黃子華、張繼聰（阿聰）、陳湛文（Peter）在賀歲片《飯戲攻心》合演三兄弟，喜劇、賀歲片、三兄弟這些元素，以為又是《家有喜事》套路，但其實影片好笑之餘，還有著濃厚的本土情懷，叉燒、保育、舊式招牌成影片重要內容，好笑還很有情懷。

三位男主角子華神、阿聰和Peter接受TOPick是次訪問了片中，大談合作趣事。作為電影界後輩阿聰與Peter，首次跟傳說中的「子華神」合作，二人都禁不住心中的小興奮。

阿聰直言：「一知道能夠跟子華合作，馬上在我的清單上剔一剔，『Yes，儲到跟其中一個Legend（傳奇）合作』。坦白說子華是個很隨和的人，我有很多朋友例如白只曾經跟他合作，大家都說人放心吧他人很好，的而且確我們第一日見面後已經可以交流講做戲，打開心扉聊天。」

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子華阿聰志趣相投

子華笑言因為他和阿聰都是「武術中人」，平時等埋位都滔滔不絕地談打拳、功夫等話題，有時更講到非常忘我，同戲的拍檔如Peter、王菀之和鄧麗欣（Stephy）「想插嘴都插唔入」。

舞台劇演員出身的Peter最近因為劇集《IT狗》而廣被觀眾認識，《飯戲攻心》是他繼《三夫》後第二部擔演的電影：「我真的細細個就看子華神的棟篤笑長大，如果聰哥說像『剔了一個Legend』，我就像儲到了一張由太空飛下來的閃卡一樣。」子華在旁打趣說：「我現在絕對明白四哥的心情。」

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三人彼此欣賞

Peter憶述第一次去圍讀時在大廈大堂撞到子華，第一次見面就衝口而出稱呼對方的名字：「我看到他就說『子華Hello！』，講完了心怯一怯，我憑甚麼叫他作『子華』，還要第一次見面。今次可以跟子華哥、聰哥首次合作，我本身拍攝經驗又不多，一次可以跟兩個我欣賞的前輩合作真的好開心。」

子華對兩位後輩也「印象深刻」，開玩笑稱：「我就是因為參與《三夫》不成功，所以才這麼想跟Peter合作，很想參與戲裡面任何一個角色，特別是在水中撈起他那些，所以今次終於願望成真。」

跟阿聰則在言談間才想起，二人早在年前的賀歲片《棟篤特攻》曾合作，但阿聰稱那次等埋位的時間比拍攝還要長，子華體貼地謂：「那次阿聰是來義助，辛苦你了。」

▲ （電影劇照）

難捱飯局

《飯戲攻心》故事講述一個圍繞著飯桌發生的親情與愛情的故事，問到眾人有否吃過一頓極之難捱的飯，去年9月初為人父的Peter自爆：「跟家人吃飯試過『吵大鑊』也試過『背脊骨落』，但一定要忍氣吞聲，不能有一句差錯，否則有機會引致結不成婚。」

「婚姻年資」較深的阿聰自言沒試過跟家人吃飯吵架：「因為老婆永遠是贏的。我好醒目，年輕時也不會吃飯時吵架，頂多是不懂欣賞一家人吃飯時的珍貴，會想不出現、嫌吃很久，但未試過吵架。就算有了小孩要結婚，跟外父外母吃飯都是輕鬆的。」

不過，阿聰卻想起十多年前在農曆新年與太太到酒樓飲茶的搞笑事：「那時我出道只得2、3年，而太太因《喜帖街》走紅，那次去我外母家附近飲茶，突然間有40至50個酒樓姐姐出來跟我們說恭喜發財，我們就要派利。」

自稱當時自己仍是新人的阿聰稱：「心想豈不是飲茶就飲了幾千蚊？現在，覺得派利是開心的，只是現在回想起來覺得好笑和難忘。」

▲ （湯致遠攝）

伴侶隱憂

戲中的子華與阿聰更因鄧麗欣的出現影響多年的兄弟情，眾人都承認伴侶絕對是兄弟之間的隱憂，不過三子卻有各自的解讀。

阿聰又自爆：「你看The Beatles當年就是這樣解散掉。記得當年在演藝學院讀書，我有位心儀對象但白只因為不喜歡她而跟我吵架。」

▲ （電影劇照）

而「金句王」子華則表示：「基本上人類本來就是一個隱憂，不用說伴不伴侶。我反而試過有個女生跟我說我兄弟的壞話，第二日我就不會再見她了。不是因為兄弟的問題，而是那個男生是我所認識其中一個最好的人，所以我知道當你說他不是時，你一定是在說謊。」

自認拍拖經驗少的Peter指，自己從來都是重色輕友的人，幸好獲兄弟體諒著他花多點時間陪另一半。

大讚陳詠燊

《飯戲攻心》整套戲只得六個主演，所以演員之間的戲劇張力非常重要，子華大讚故事劇本寫得很好：「每個角色都有可以發揮的部份，撞出來的化學作用好好玩。」

戲中飾演子華弟弟，還要跟他爭奪鄧麗欣芳心的阿聰謂：「拍電影等開拍時大家都會聊天，而今次拍戲的聊天時間是需要認真聊，因為要很留意對手怎樣演，才能調對那個演出力度，團體性要好強。」

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滿載香港情懷

阿聰提到是次電影有子華在場，所以片中有大量金句。

不過子華卻謙稱：「這不關我的事，完全是導演的功勞，陳詠燊的創作！想趁這個機會再褒獎我們的陳詠燊導演，他的『陳氏戲劇』是香港獨樹一派，那種香港情懷只有他能夠做到。」

編劇出身的陳詠燊曾寫《玉女添丁》、《新紮師妹》、《我家有一隻河東獅》等劇本，因此子華形容：「陳導以跟馬偉豪導演合作前拍過很多我看慣的港式喜劇，儲下很多經驗然，再把他的情懷放到《逆流大叔》之中，那種好特別情懷在這《飯戲攻心》也有，能夠有情懷又有喜劇成份是非常不容易。」

髮型：Helen（黃子華）、jobbylee@gmail.com（張繼聰）、Anthony Wong（陳湛文）

化妝：阿玉（黃子華）、Levina Bo（張繼聰）、Lisa. C Makeup Art（陳湛文）

服裝：mijosu（陳湛文）

眼鏡：eye's Buddy（陳湛文）

記者：陳心怡