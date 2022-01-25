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【封區檢測】深水埗慶豐大廈完成圍封及執法行動　無人違強檢公告

社會 12:24 2022/01/25

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深水埗北河街169-171號慶豐大廈。（黃傑偉攝）

政府昨晚（24日）公布深水埗北河街169-171號慶豐大廈居住人士須留在其處所並接受強制檢測，有關行動在今早（25日）約7時已完成強制檢測行動，隨後在「受限區域」內進行執法行動，以確認「受限區域」內所有人士已根據「相關宣告」及強制檢測公告的要求接受強制檢測，其執法行動在約9時完結。

深水埗北河街169-171號慶豐大廈。（黃傑偉攝）

當局在行動中共檢查了約20名受檢人士的檢測報告，未發現有人未進行強制檢測。食物及衞生局局長在考慮到上述情況後，已根據第599J章撤銷「相關宣告」；另提醒沒有應門的約10戶居民，在看到政府張貼的告示後，盡快聯絡政府進行檢查。

發言人指，當局會嚴肅跟進受檢人士遵守強制檢測公告以及限制與檢測宣告的情況。任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：郭詩詩

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