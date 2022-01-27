【明星育兒】兒子中英夾雜鬧出笑話 鄭中基讚叻仔：他已盡力去講

▲ 鄭中基指，欣賞兒子努力講中文。

鄭中基（Ronald）在賀歲片《闔家辣》中飾演呂爵安（Edan）的爸爸，電影以疫情下家庭成員如何面對矛盾為主題，非常貼地。再次飾演爸爸的角色，對於曾經的「暴龍哥」Ronald來說非常有共鳴，他更大爆與子女中英夾雜時溝通的笑話。

電影《闔家辣》是導演鄭晉軒本身經歷為藍本，故事講主人翁Coba因疫情在家工作，每天跟家人「困獸鬥」，於是心生妙計將媽媽炮製的辣椒醬在社交平台發售，因而觸發潛藏多年的家庭矛盾。鄭中基在電影中與梁詠琪（GiGi）合演夫婦，呂爵安（Edan）飾演二人兒子Coba，而吳君如演Coba姑媽。

鄭中基與第一代有線娛樂新聞台主播余思敏於2011年結婚，同年誕下大女Emma，4年後再誕一子Evan，現已分別10歲及6歲大。電影講到家人間相處現矛盾，Ronald不諱言在育兒上跟太太也有分岐，

譬如兒子發燒時，我認為不需要食退燒藥，嘗試靠自己抵抗力或者冷敷一下，反而太太覺得要快點吃藥。

育兒上面對分歧，令Ronald更深深到體會當年父母的辛勞，Ronald說：「以前未必明白，但現在看到自己的子女時，回想起年幼時的我也是這樣，亦會更明暸子女的言行和所思所想。

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每周設電影日與子女共樂

孩子愈大愈容易收埋自己，Ronald之前接受訪問時稱，他堅持每周末設立「電影日」，透過親子睇戲了解子女的心境，從而加強溝通。Ronald會將全屋關燈，批准子女食爆谷飲汽水，就像在戲院睇戲。他笑言家中沒有戲院級設備，只有普通電視，但孩子一樣看得投入。

睇戲是我們傾談最多的時間，平時我們問小朋友︰「你今天不開心？」、「發生甚麼事呀？」他們總說沒事，但睇戲時他們會直指戲中這樣做不對，反問我「為甚麼會這樣？」，是他們發問最多的時間。

至於與子女日常的溝通，鄭中基指要中英夾雜，兒子Evan更鬧出笑話：「某次他跟我說想吃個『crab蓋』，原來是指大閘蟹蟹蓋，我說他叻仔，因為他盡了力去講。

貴為影壇笑匠的「暴龍哥」，電影作品無數，小朋友也得知爸爸是一名演員，但「暴龍哥」拒絕了小朋友看其電影的要求，怕小朋友誤會他真的喜歡食「牛歡喜」，或以為爸爸喜歡扮女人。

他們在我演唱會看到一些片段，見到我在《行運超人》扮女人很好奇，我叫他們長大一點才看，這套不行，哈哈！

責任編輯：王明芳