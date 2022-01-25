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【聲夢傳奇X青春本我】姚焯菲盼兼顧學業唱歌　張馳豪潘靜文奉旨拍拖

娛樂 12:30 2022/01/25

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熱門 雪姨 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

姚焯菲虎年願望身體健康。

《聲夢傳奇》人氣王「小公主」姚焯菲（Chantel），雖然要同時兼顧學業及工作，生活十分忙碌，但臨近歲晚，近日約好拍檔《青春本我》「螢幕情侶」張馳豪（Aska）和潘靜文（Sherman）到商場拍攝賀年裝置特輯。

Chantel和Sherman一見到5米高的「炫光幻彩走馬燈」，即爭相在走馬燈前面打卡，Chantel驚嘆走馬燈上佈滿了色彩繽紛的牡丹、蘭花、杜鵑及桃花慢慢轉動，如置身花花世界中，感覺夢幻。二人更被由150個花藝燈籠築成的燈籠圍牆吸引，走進園內擺pose， Aska舉起手機為她們拍下唯美照片，盡顯「暖男」一面。

三人到商場拍攝。

在「祝願水燈荷花池」前， Chantel不再充當「電燈膽」，讓Sherman和Aska獨自在充滿浪漫氣息的日式小木橋上，併肩欣賞荷花池中的水燈，更不忘向着荷花池中的水燈祈願，祝願虎年身體健康、人人有工開，疫情快快消退。

Aska和Sherman放閃。

期間Chantel也有為他們偷偷拍下甜蜜照，至於Chantel的虎年願望，要兼顧學業及唱歌的她希望新一年讀書及工作均順順利利、越來越好，唱更多好歌給支持她的粉絲們。

最新影片：193+肥仔訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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