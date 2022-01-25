【盆菜熱量】新年盆菜食物熱量大比拼　營養師教3大貼士食得健康

▲ 「營養生」（Negimen）帶來3大健康進食盆菜貼士。

盆菜是新年應節食品，疫情之下更多人會選擇外賣回家食用。一盤盆菜中有多樣食材，而不同食材所含卡路里可以有很大差別，想食得健康又能飽嚐口福？「營養生」（Negimen）就羅列了多種食材卡路里，同時帶來3大健康進食貼士。

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盆菜食物中，少不了肉類及海鮮，以蝦這類常見食材來看，一隻所含熱量大概是22kcal，屬低卡之選。而不得不提屬「高脂陷阱」的食物，就是豬皮，平均一件（20克計）佔熱量高達104kcal，想控制體重的人士絕對要多加留意。

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「營養生」（Negimen）營養師Queenie表示，盆菜大多以海鮮、燒味、海味為主，缺少了穀類，因此建議食用時可配上白飯，以增加飽腹感。

另外，由於盆菜中的蔬菜大多放於底部，使蔬菜吸收了太多醬汁，變得高納和高脂，加上蔬菜量可能不足，建議食用時可另行再煮蔬菜，以確保每人每餐食用足夠蔬菜。

至於醬汁鈉含量較高，分開盆菜中的醬汁或減少醬汁份量、避免用醬汁拌飯，亦可減少進食時的鈉攝取量。Queenie提醒，患有慢性疾病如高血壓和痛風等的人士需控制食用份量，只可淺嘗以免影響病情。而因為外賣盆菜大多為預先烹製，即使盆菜運抵家中仍有餘溫，亦建議再行加熱，確保食物安全。

▲ 「營養生」（Negimen）羅列了多種盆菜食材卡路里。

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責任編輯：陳昊淋