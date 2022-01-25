【食物添加劑】添加劑E330檸檬酸具腐蝕作用　中醫：添加至高糖零食及飲料形成蛀牙溫床

市面愈來愈多產品含有食品添加劑，到底這些添加劑會否潛在安全隱憂？長期進食會否影響健康？註冊中醫馬琦傑近日在其Facebook專頁分析，添加劑「E330檸檬酸」的安全隱憂。

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對於大多數人來說，食物添加劑都是沒有見到即時問題的。但是，對孩子或過敏人士來說，吃得多未必是好事。

長年對加工食品有深入研究的Hans-Ulrich Grima漢斯烏里希博士， 一般人多認為食品添加物對身體無害，業者才能合法使用，但愈來愈多醫學研究顯示，這些物質所引發的不僅是單純的過敏反應，還有更多像是頭痛、炎症、糖及代謝紊亂、細胞生長抑制、骨質流失、神經退化性疾病，甚至是影響性功能等健康問題。

以下是我在超市內常溫烏冬內找到1種常見的穩定劑及防腐劑，和大家分析一下。

E330=檸檬酸

化學：C6H8O7

其他名稱：CAS No. 77-92-9

（無水）；CAS No. 5949-29-1（單水）

用途：酸味劑、抗氧化劑、穩定劑

備註：天然的檸檬酸存在於檸檬等生果內；但一般E330是以化學方法製成。也有「工業用」及「食用級」的分別。

過量或過敏反應如下：

1. 麻木、刺痛、腫脹

2. 肌肉抽搐

3. 心率快或慢

4. 情緒變化

5. 血便或柏油便

6. 嚴重的胃痛 ，持續腹瀉

特別注意人士：

1. 阿司匹林過敏

2. 氣管敏感、哮喘患者

另一個較具爭議性 - 兒童蛀牙

患蛀牙的兒童越來越多，不少專家認食品添加劑-檸檬酸E330有關，因為檸檬酸E330具有腐蝕作用。

這種添加劑是被大量應用到食品和飲料中，因為其不僅可以使食品或零食、飲料更具清爽口味，還具有保鮮功能。加上返零食、飲料中含糖又高，形成一個非常好蛀牙溫床。

我的建議：如果小朋友出現皮膚、鼻或氣管敏感，又或已經有蛀牙的情況。暫時可以食乾的麵或烏冬（要用水才可煮淋那種）及不要吃味包（不只味精、防腐、色素也有）

有蛀牙的小朋友更不可食含糖過高的食品或飲品，最重要是看清楚label，不要只看包裝標題！

文章獲「中醫爸B - 馬琦傑醫師」授權轉載。

責任編輯：羅嘉欣