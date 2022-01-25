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【新冠肺炎】楊潤雄稱感謝教育局隊伍支援葵涌邨圍封檢測

社會 12:47 2022/01/25

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楊潤雄向進入葵涌邨支援包括教育局等多個部門人員致謝。（資料圖片）

教育局局長楊潤雄今日（25日）在社交平台表示，現時在葵涌邨展開圍堵新冠病毒行動，多個部門都派出支援隊伍，當中包括一支由教育局的團隊，向他們致以衷心謝意。

楊潤雄指，病毒入侵社區，不但令人生厭，也令人生畏，但盡忠職守的公務人員沒有太多顧慮，「逆流」走進圍封及受限區域支援檢測行動，足見他們為市民服務的熱誠，以及為香港抗疫的勇氣，確實是我心中的英雄典範。

他稱，這幾天居於圍封及受限區域的居民並不好受，須暫時禁足在家，不能外出，日常生活受到影響，壓力不少。而公務員人員為了大家的健康和香港利益，盡力服務，儘管有不少困難和波折，但期望大家體諒與包容，本着「同心抗疫」的精神，一起擊退疫情。

【TOPick診症室】兒童下月可預約打復必泰疫苗　藥劑師拆解接種宜忌

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：余思嵐

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