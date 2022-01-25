【癌症研究】東亞地區肺癌發病及死亡率全球最高　中大揭地區發達或吸煙率高所致

▲ 中大研究發現東亞地區肺癌發病及死亡率全球最高，揭地區發達或吸煙率高所致。（資料圖片）

肺癌是香港最常見及最致命的癌症。中文大學醫學院與環太平洋大學協會（APRU）發表聯合研究，發現東亞地區的肺癌發病率和死亡率是全球之冠，並與每個國家的人類發展指數（HDI）、國內生產總值（GDP）和吸煙率有密切關連，建議針對高危人口實施煙草控制及早期癌症檢測措施，以控制有關上升數字。

肺癌是一個全球性的負擔，其五年存活率遠低於其他主要癌症。於2020年，肺癌佔全球整體癌症死亡率約五分之一。為了解肺癌的最新地理分布及找出相關高危人口，研究小組從「全球癌症觀察站」、「世界衞生組織死亡率數據庫」等國際資料庫收集數據，包括肺癌數據和經年齡調整後的當前吸煙率等。

研究人員分析發現，肺癌於各地造成的疾病負擔存在很大差異，其中以東亞地區的肺癌發病率和死亡率最高。詳細數據如下：

全球肺癌發病率最高首5個地區 （每10萬人口計算的 年齡標準化發病率） 全球肺癌死亡率最高首5個地區 （每10萬人口計算的 年齡標準化死亡率） 東亞 （34.4） 東亞（28.1） 西歐 （32.7） 西歐（23.8） 北美 （32.6） 中歐和東歐（22.7） 北歐 （29.7） 南歐 （21.9） 南歐 （28.7） 西亞 （21.9）

此外，肺癌發病率和死亡率與HDI、GDP和吸煙率呈正比，意味著一個更發達或吸煙率更高的國家往往有更高的肺癌發病率和死亡率。

全球近十年的肺癌發病率和死亡率存在顯著的性別差異，許多國家或地區呈現男性的比率下降、女性比率上升的趨勢，其中以意大利男性發病率的「平均年度百分比變化（Average Annual Percent Change, AAPC1）」下降幅度最大（-3.5），而澳洲女性發病率的增幅最高（1.7）。數據另顯示，荷蘭男性死亡率下降幅度最大（-3.3），而西班牙女性死亡率上升幅度最大（4.0）。

在50歲或以上的人口亦發現了類似的發病率變化，50歲以下的男女人口則同時有發病率下降的趨勢。

香港的情況則略有不同。根據香港癌症資料統計中心的最新數據，肺癌在2019年成為本港最常見的癌症，佔所有癌症死亡人數的 27.1%。從2010年到2019年，各年齡階段的女性發病率（1.2）都在增加，而男性的發病率（-1.1）則下降。與年齡較大的女性發病率（1.1） 相比，年齡少於50 歲的女性發病率（2.1）增加情況似乎更明顯。儘管肺癌的死亡率在兩個性別都同樣出現跌勢，但女性（-1.9）的下降幅度不如男性的（-2.9）明顯。

中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院博士後研究員黃俊杰表示，肺癌整體發病率和死亡率存在年齡、性別和地區的差異，與煙草使用息息相關。過去曾有研究指出，年長男性的戒煙率明顯高於年長女性。但值得注意的是，二手煙、室內空氣污染和接觸化學品，也是導致這些差異的重要因素。

中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院教授黃至生建議，不同地區的政策制定者應實施循證和具針對性的預防策略，以控制不同人口肺癌發病率和死亡率上升的趨勢。例如，針對高危罹患肺癌的女性，度身訂制戒煙援助和健康教育服務，或提供早期癌症檢測，可能有助減輕因肺癌帶來的負擔。這項全球研究的結果相信能促進各地制定肺癌控制策略。

是次研究與APRU全球健康項目主任、南加州大學凱克醫學院Mellissa WITHERS教授合作進行。研究詳情近日已於醫學期刊Chest發表。

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責任編輯：陳麗娜