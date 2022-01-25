【青春不要臉】重現翁美玲片段掀集體回憶　83年《射鵰英雄傳》黃日華非郭靖首選？

▲ 《青春不要臉》閃現翁美玲片段。

《青春不要臉》第二周劇情主要描述一眾藝訓班同學畢業後的發展，五大主角余德丞、劉穎鏇、伍樂怡、丁子朗、戴祖儀之間的愛情線，亦會隨著劇情推進愈見鮮明！昨晚（24）劇情最惹關注的，莫過於向已故藝人翁美玲及鄧麗君致敬部分。

「俏黃蓉」翁美玲成集體回憶

劇情講述姜之雁（劉穎鏇飾）當選港姐亞軍後，一心加入劇組以常伴姐姐妍妹（伍樂怡飾）左右，未幾之雁把握「理想黃蓉試鏡」機會力爭女主角席位。

相關情節除了Tiffany古裝造型備受爭議，已故藝人翁美玲的閃現亦掀起熱議，除有網民以落淚emoji作悼念外，討論區亦湧現相關情節截屏：「真黃蓉出現了！」、「可惜不在了」。

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黃日華非郭靖首選？

有網民疑惑當年黃蓉一角是否真的公開招募的同時，亦有人質疑為何郭靖是林嘉華而非黃日華。翻查資料，已故影視界資深製作人王天林當年開拍《射鵰英雄傳》前，確曾為女主角黃蓉一角作公開招募，名為「理想黃蓉形象」選舉；當年負責協助試鏡的「郭靖」亦確是林嘉華。

該個選舉活動共吸引了約3,000人報名參賽，而爭奪黃蓉的最後四強，除了翁美玲外，還有黎燕珊、呂靜紅及已故藝人司馬燕。最終當年23歲的翁美玲勝出比賽，而她飾演的「俏黃蓉」亦成了港人的經典集體回憶之一。

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翁美玲香消玉殞

翁美玲是80年代初TVB力捧女星。原在英國讀書的翁美玲，曾參加倫敦華裔小姐選美獲得亞軍，82年她回港參選香港小姐，打入頭15名。

外型驕俏的翁美玲，旋即被TVB羅致成藝人，並即在古裝劇《十三妹》嶄露頭角。古裝扮相可人的她，亦演出多齣劇集，包括《天師執位》等，其中《射鵰英雄傳》的黃蓉一角最為深入民心。

而翁美玲最為人知的往事，是跟五虎將之一湯鎮業的戀情，二人因拍《十三妹》而戀上，但因二人事業都起飛，聚少離多，有傳感情生變，最後導致分手。

1985年翁美玲被發現在家中開媒氣自殺，送院搶救不治，轟動全港。

▲ 83年《射鵰英雄傳》卡士。

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向鄧麗君致敬

昨晚另一亮點，是感情線漸趨浮面的齊輕舟（丁子朗飾）及溫楚瑜（戴祖儀飾），輕舟得悉楚瑜偶像鄧麗君會到電視台錄音後，即二話不說將扮演「神鵰」的工作推給柳德榮（余德丞飾），並捕獲楚瑜前往朝聖；相關情節埋下了之後德榮火速走紅及「舟瑜」情海翻波兩大伏線。

在經典金曲《月亮代表我的心》襯托下，已故藝人鄧麗君錄音與「舟瑜」的粉紅互動相互交集，畫面唯美浪漫。

因鄧麗君跟翁美玲皆是在人生盛年時離世，令不少粉絲極為惋惜，故二人的畫面重現，勾起不少集體回憶。

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刻意經營浪漫場口

而之雁教德榮吹吹波糖及踩roller情節亦獲網民讚浪漫，Tiffany的踩roller技術及長腿更是吸睛非常；原來Tiffany為了《不要臉》專誠學踩roller，更在短短數個月內進步神速，無論向前踩、向後踩或是轉彎動作均難不到她，獲教練大讚有天分。

監製林肯事後回應，劇中浪漫場口其實是刻意經營，希望觀眾追劇時能感受年青人追夢有多熱血的同時，也感受到來自青春的特有浪漫感：「之前嘅手指舞同推車仔環節都係我哋創作團隊用心度出嚟，希望觀眾睇完之後會覺得浪漫；其實我哋套劇愛情線都緊要，只係希望表達嘅手法可以帶畀觀眾新鮮感。嚟緊劇情都會喺追夢同感情線兩方面作出平衡，仲會有好多都幾激烈嘅場面。

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戴祖儀早前在IG上載了與丁子朗排練「手指舞」的片段，並獲網民大讚甜到漏：「好Sweet呀！Help」、「實在太浪漫」、「睇到人好心動」、「充滿咗初戀嘅感覺」、「好青澀嘅愛情」。