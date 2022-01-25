【求職騙案】網傳日薪1600元聘葵涌邨清潔工　負責人手機已停服務疑為騙案

▲ 網傳日薪1600元請葵涌邨清潔工。（網上圖片）

葵涌邨出現大爆發，邨內原有的40名清潔工人已送往檢疫，令邨內垃圾堆積，當局指會安排另一承辦商去處理邨內垃圾。不過，網上疑有歹徒看準機會，在網上以高日薪設求職陷阱，更提出若不幸被當密切接觸者而須隔離亦當工作日，隔離期照有糧出，條件吸引，有網民質疑訊息的真確性，當TOPick記者今日（25日）欲聯絡負責人時，對方的電話號碼已經停止服務。

日前，在社交媒體及通訊軟件流傳一段訊息，聲稱以高出市價聘請「葵涌邨清潔消毒員」，日薪達1,600元，即日出糧，須接種兩劑疫苗，包兩餐和交通接送，工作地點為「不是該邨中招大廈，而是做其他幾座」，招聘短訊更提到，若不幸被列為密切接觸者而須隔離照有糧出。條件相當吸引，不過有網民認為，「葵涌邨清潔消毒員」時薪近200元，比坊間清潔工時薪高逾數倍，質疑為求職陷阱，以招聘為名騙取個人資料為實。

TOPick記者今日（25日）欲聯絡負責人時，顯示他已經沒有使用該通訊軟件，而記者再致電他時，對方的電話號碼已經停止服務。

切忌透露個人資料，拆解「搵快錢」求職騙局3手法。

警方早前指，求職騙案由2019年175宗上升至2020年332宗，上升90％，損失由1,450萬元上升至近2,000萬元，上升近40％，警方留意到疫情下市民搵工心切，提醒市民如遇到不需經驗可賺取大報酬應要留意，若遇上不用面試但要提供大量個人資料亦應留意，免招致損失。

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記者：李榮忠