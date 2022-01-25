【殺鼠令】孩子不捨倉鼠嚎哭觸動人心　鄭丹瑞：憤怒衍生的後遺症更深遠

▲ 疫情波及了無辜倉鼠，牽動了不少市民的心。

小時候，親戚移民，送我一隻小番狗，希望我們繼續飼養牠，小番狗的名字叫做Kit Kat，陪伴了我三年多。有天，牠失蹤了，也不知是生是死，我因此傷心了好長一段日子。父母怕我用情太深，勸我還是不要養動物。

老婆大人怕狗，卻竟然跟一隻在舊居樓下停車場、由看更叔叔飼養的唐狗結緣，那是她唯一一隻不怕去觸摸的狗狗。

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狗狗相當善解人意，知道我老婆怕牠，所以，牠從來不會過分熱情、主動，每次我泊好車，牠總會搖着尾巴，站在車頭，等我老婆下來摸摸牠。閒時，老婆還給牠買新的飲水兜；到冬天，又把用舊了的毛氈送給牠。然後，最不想發生的事，終於發生——狗狗病了。

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那陣是八十年代，不似今天，獸醫成行成市，我們也不知道怎樣去幫牠，最後，牠就躺在我老婆送給牠的毛氈上走了，老婆傷心得如同失去了一個親人。所以我們兩個清楚知道，我們不能再養寵物，是怕自己用情太深。

今天，疫情竟然波及無辜倉鼠，網上視頻見到一個小孩子因為捨不得把倉鼠交出而嚎啕大哭，觸動不少網民的心。疫情會傳染、會染病、會死亡，所以有關方面如此緊張，可以理解。但疫情期間，即使沒有感染病毒，但別忽略了普羅大眾對於疫情期間所產生的種種問題，那份不安、不忿、憤怒的情緒，也是會傳染的，它衍生的後遺症，可能比新冠病毒的遺禍更深遠。

全文刊於《經濟日報》，原題為「後遺症」