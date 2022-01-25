  • 20°C
香港時間 : 2022125日 (週二) 15:26
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 雪姨 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【殺鼠令】孩子不捨倉鼠嚎哭觸動人心　鄭丹瑞：憤怒衍生的後遺症更深遠

育兒經 13:47 2022/01/25

分享：

熱門 雪姨 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

疫情波及了無辜倉鼠，牽動了不少市民的心。

小時候，親戚移民，送我一隻小番狗，希望我們繼續飼養牠，小番狗的名字叫做Kit Kat，陪伴了我三年多。有天，牠失蹤了，也不知是生是死，我因此傷心了好長一段日子。父母怕我用情太深，勸我還是不要養動物。

老婆大人怕狗，卻竟然跟一隻在舊居樓下停車場、由看更叔叔飼養的唐狗結緣，那是她唯一一隻不怕去觸摸的狗狗。

最新影片︰DSE狀元棄法律讀港大英文　重返母校執教鞭︰交個心出來教學生

狗狗相當善解人意，知道我老婆怕牠，所以，牠從來不會過分熱情、主動，每次我泊好車，牠總會搖着尾巴，站在車頭，等我老婆下來摸摸牠。閒時，老婆還給牠買新的飲水兜；到冬天，又把用舊了的毛氈送給牠。然後，最不想發生的事，終於發生——狗狗病了。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

那陣是八十年代，不似今天，獸醫成行成市，我們也不知道怎樣去幫牠，最後，牠就躺在我老婆送給牠的毛氈上走了，老婆傷心得如同失去了一個親人。所以我們兩個清楚知道，我們不能再養寵物，是怕自己用情太深。

今天，疫情竟然波及無辜倉鼠，網上視頻見到一個小孩子因為捨不得把倉鼠交出而嚎啕大哭，觸動不少網民的心。疫情會傳染、會染病、會死亡，所以有關方面如此緊張，可以理解。但疫情期間，即使沒有感染病毒，但別忽略了普羅大眾對於疫情期間所產生的種種問題，那份不安、不忿、憤怒的情緒，也是會傳染的，它衍生的後遺症，可能比新冠病毒的遺禍更深遠。

全文刊於《經濟日報》，原題為「後遺症

撰文 : 鄭丹瑞

相關文章

【殺鼠令】倉鼠遭人道毀滅小主人焦慮自責　臨床心理學家4招助抒情緒免留童年陰影
15:49 2022/01/21
【殺鼠令】倉鼠遭人道毀滅小主人焦慮自責　臨床心理學家4招助抒情緒免留童年陰影
【倉鼠人道毀滅】有爸爸指兒子至今未能接受　痛哭稱「再買都唔係呢隻」
16:28 2022/01/19
【倉鼠人道毀滅】有爸爸指兒子至今未能接受　痛哭稱「再買都唔係呢隻」
【倉鼠棄養潮】港媽趁女兒返工擅自棄2倉鼠　寵主求助美孚街坊：伸出援手尋鼠
14:20 2022/01/21
【倉鼠棄養潮】港媽趁女兒返工擅自棄2倉鼠　寵主求助美孚街坊：伸出援手尋鼠

你可能感興趣

【殺鼠令】倉鼠遭人道毀滅小主人焦慮自責　臨床心理學家4招助抒情緒免留童年陰影
15:49 2022/01/21
【殺鼠令】倉鼠遭人道毀滅小主人焦慮自責　臨床心理學家4招助抒情緒免留童年陰影
【倉鼠人道毀滅】有爸爸指兒子至今未能接受　痛哭稱「再買都唔係呢隻」
16:28 2022/01/19
【倉鼠人道毀滅】有爸爸指兒子至今未能接受　痛哭稱「再買都唔係呢隻」
【倉鼠棄養潮】港媽趁女兒返工擅自棄2倉鼠　寵主求助美孚街坊：伸出援手尋鼠
14:20 2022/01/21
【倉鼠棄養潮】港媽趁女兒返工擅自棄2倉鼠　寵主求助美孚街坊：伸出援手尋鼠
家庭教育 爸媽心聲 新冠肺炎疫情 疫情 倉鼠 後遺症

最高瀏覽

【娛圈喜訊？】40歲黃翠如發福遮肚孕味濃　疑北上探蕭正楠班成功造人
12:49 2022/01/24
【娛圈喜訊？】40歲黃翠如發福遮肚孕味濃　疑北上探蕭正楠班成功造人
【產後昏迷】嫁台港妻產後血崩缺氧成植物人　丈夫心碎疑醫療失當：美好家庭全毀
12:20 2022/01/24
【產後昏迷】嫁台港妻產後血崩缺氧成植物人　丈夫心碎疑醫療失當：美好家庭全毀
【公關災難】雪姨踩茶餐廳盆菜風波愈演愈烈　酒店割席租戶退租網民鬧爆
10:21 2022/01/24
【公關災難】雪姨踩茶餐廳盆菜風波愈演愈烈　酒店割席租戶退租網民鬧爆