【年貨海味】鮑魚海參花膠非人人適合　中醫解構功效+教清洗選購貼士

▲ 中醫講解鮑魚、海參、花膠功效，並教大家清洗方法和選購貼士。

新年辦年貨，總會買海味，但鮑參翅肚並非人人適合食用。註冊中醫師梁尹倩（Cinci）在「CheckCheckCin」facebook專頁講解鮑魚、海參、花膠這三種常見海味的性質、功效、適合對象。不同的海味，處理方法也不同。梁醫師亦教大家上述海味的清洗、處理方法，以及靚海味的選購貼士。

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1. 鮑魚

海洋腹足綱軟體動物，以藻類為食物。

性質：平性

功效：滋陰清熱、補益肝腎，有助調經、明目、潤腸

適合對象：腎虛小便頻密、大便燥結、熬夜人士

烹調方法：蒸、炒、炆煮、煲湯

【乾鮑、急凍鮑、新鮮鮑魚處理方法】

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【乾鮑選購貼士】

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2. 海參

海洋無脊椎動物，以海底藻類、浮游生物為食物。禿參：較粗，不帶刺針。遼參（刺參）：長滿刺針，價錢相對昂貴。

性質：溫性

功效：

中醫角度：補腎滋陰、養血益精、調經養胎、抗衰老。

營養角度：高蛋白質、低脂、低膽固醇，有助抗疲勞、抗衰老、抵抗腫瘤生長。

中醫角度：補腎滋陰、養血益精、調經養胎、抗衰老。 營養角度：高蛋白質、低脂、低膽固醇，有助抗疲勞、抗衰老、抵抗腫瘤生長。 適合對象：氣血不足、腎陽不足、陽痿遺精人士

烹調方法：炒、煮、燴、煲湯

【海參處理方法】

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【海參選購貼士】

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3. 花膠

用大型海魚魚鰾製成。雄魚魚鰾（公膠）：質感較結實。雌魚魚鰾（母膠）：口感較軟腍。

性質：平性

功效：滋陰養顏、補腎益精

適合對象：陰虛、體質虛弱人士；長期病患者、產後婦女：可煮好一星期所需的花膠份量，放在冰格冷凍，然後在湯水中加入適量花膠食用。

不適合對象：脾虛痰濕、濕熱、容易消化不良、胃脹不適、感冒未清（易累積濕氣）人士；母乳媽媽（易堵塞乳腺）。

【花膠處理方法】

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【花膠選購貼士】

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內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載

梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

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責任編輯︰黃泳欣