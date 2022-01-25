【流感藥物】研究指同時服Baloxavir治流感未見更好臨床效果　倡毋須納重症者常規藥

▲ （資料圖片）

加拿大多倫多大學公共衞生學院團隊聯同英國、瑞士、日本及香港等25個國家及地區，於2019年1月至前年3月招募322名12歲或以上確診流感的病人，展開流感藥物研究，有逾8成病人感染甲型流感。當中208名流感患者獲同時處方Cap依賴型病毒內切酶抑制劑「Baloxavir」，及特敏福等其他神經胺酸酶抑制劑抗流感藥物，另114人則獲處方安慰劑加特敏福等其他神經胺酸酶抑制劑。

研究發現，同時獲處方Baloxavir藥物的患者，需時75.9小時至117.2小時不等見臨床情況有改善，中位數為97.5小時，即約需4日；至於另一組別患者則介乎75.9小時至144.4小時不等，中位數為100.2小時。Baloxavir組患者有12%出現嚴重不良反應，另一組則有12%；分別有4名及7名人士死亡，當中並無個案與藥物有關。

團隊認為，同時處方「Baloxavir」及特敏福等抗流感藥物耐受性良好，亦未見新增安全風險，惟與單獨處方神經胺酸酶抑制劑抗流感藥物比較，同時處方兩種藥物並無更好臨床效果，建議毋需作為重症住院流感患者的常規處方藥物。

是次研究由加拿大多倫多大學公共衞生學院教授李禮舜領導，中大呼吸系統科講座教授許樹昌亦有參與。

【TOPick診症室】兒童下月可預約打復必泰疫苗 藥劑師拆解接種宜忌

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳正怡