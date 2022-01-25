  • 19°C
香港時間 : 2022125日 (週二) 13:24
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 雪姨 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【流感藥物】研究指同時服Baloxavir治流感未見更好臨床效果　倡毋須納重症者常規藥

社會 13:14 2022/01/25

分享：

熱門 雪姨 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

（資料圖片）

加拿大多倫多大學公共衞生學院團隊聯同英國、瑞士、日本及香港等25個國家及地區，於2019年1月至前年3月招募322名12歲或以上確診流感的病人，展開流感藥物研究，有逾8成病人感染甲型流感。當中208名流感患者獲同時處方Cap依賴型病毒內切酶抑制劑「Baloxavir」，及特敏福等其他神經胺酸酶抑制劑抗流感藥物，另114人則獲處方安慰劑加特敏福等其他神經胺酸酶抑制劑。

研究發現，同時獲處方Baloxavir藥物的患者，需時75.9小時至117.2小時不等見臨床情況有改善，中位數為97.5小時，即約需4日；至於另一組別患者則介乎75.9小時至144.4小時不等，中位數為100.2小時。Baloxavir組患者有12%出現嚴重不良反應，另一組則有12%；分別有4名及7名人士死亡，當中並無個案與藥物有關。

團隊認為，同時處方「Baloxavir」及特敏福等抗流感藥物耐受性良好，亦未見新增安全風險，惟與單獨處方神經胺酸酶抑制劑抗流感藥物比較，同時處方兩種藥物並無更好臨床效果，建議毋需作為重症住院流感患者的常規處方藥物。

是次研究由加拿大多倫多大學公共衞生學院教授李禮舜領導，中大呼吸系統科講座教授許樹昌亦有參與。

【TOPick診症室】兒童下月可預約打復必泰疫苗　藥劑師拆解接種宜忌

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳正怡

相關文章

【新冠肺炎】孔繁毅料每年冬天會同時面對流感及新冠肺炎威脅　或須每年打針遏制疫情
11:14 2022/01/24
【新冠肺炎】孔繁毅料每年冬天會同時面對流感及新冠肺炎威脅　或須每年打針遏制疫情
【新冠肺炎】當局籲葵涌邨確診或初確者及同住家人勿離開居所　不須到樓下檢測
今日 11:23
【新冠肺炎】當局籲葵涌邨確診或初確者及同住家人勿離開居所　不須到樓下檢測
【新冠肺炎】曾祈殷指若葵涌區仍有潛在爆發點　應擴大圍封範圍
今日 11:32
【新冠肺炎】曾祈殷指若葵涌區仍有潛在爆發點　應擴大圍封範圍

你可能感興趣

【新冠肺炎】孔繁毅料每年冬天會同時面對流感及新冠肺炎威脅　或須每年打針遏制疫情
11:14 2022/01/24
【新冠肺炎】孔繁毅料每年冬天會同時面對流感及新冠肺炎威脅　或須每年打針遏制疫情
【新冠肺炎】當局籲葵涌邨確診或初確者及同住家人勿離開居所　不須到樓下檢測
今日 11:23
【新冠肺炎】當局籲葵涌邨確診或初確者及同住家人勿離開居所　不須到樓下檢測
【新冠肺炎】曾祈殷指若葵涌區仍有潛在爆發點　應擴大圍封範圍
今日 11:32
【新冠肺炎】曾祈殷指若葵涌區仍有潛在爆發點　應擴大圍封範圍
香港 加拿大 治療 流感 許樹昌

最高瀏覽

【公關災難】雪姨踩茶餐廳盆菜風波愈演愈烈　酒店割席租戶退租網民鬧爆
10:21 2022/01/24
【公關災難】雪姨踩茶餐廳盆菜風波愈演愈烈　酒店割席租戶退租網民鬧爆
【娛圈喜訊？】40歲黃翠如發福遮肚孕味濃　疑北上探蕭正楠班成功造人
12:49 2022/01/24
【娛圈喜訊？】40歲黃翠如發福遮肚孕味濃　疑北上探蕭正楠班成功造人
【產後昏迷】嫁台港妻產後血崩缺氧成植物人　丈夫心碎疑醫療失當：美好家庭全毀
12:20 2022/01/24
【產後昏迷】嫁台港妻產後血崩缺氧成植物人　丈夫心碎疑醫療失當：美好家庭全毀