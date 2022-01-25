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【福虎甜品】Bombshell節日限定福虎禮盒　甜蜜祝福招財BombBombBomb【內附連結】

休閒消費 13:25 2022/01/25

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熱門 雪姨 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

Prosperity Of Tiger Bomb

新年伊始，Bombshell朱古力工藝師與甜品藝術糕餅師設計了5款嶄新推出的Blessing Collection Bombs（節日祝福甜蜜饌頌系列），祝願大家新一年福祿滿載、富貴滿門！

每款均以創意玩味與節日色彩，為您締造動人難忘的甜蜜時刻，淋漓展現品牌以藝術美點對精雕細琢的由衷敬意的創作理念，更隨禮盒套裝附送團圓盛盒（Box Of Blossom & Togetherness），讓您將甜蜜珍藏與分享。

附送寶盒

5款節日限定系列，分別有可愛福虎為造型、並戴上中式禮帽的Lucky Year Of The Tiger (7” -$1,188 ; 9” - $1,588 & 11” – $1,988)、或是以穿上喜慶動人小紅衣、趣緻俏皮的Blessing Of The Tiger (7” - $1,388 ; 9” - $1,688 & 11” –$2,188)。

要將童心滿載，另一款以賀年福袋與福虎寶寶為造型的Prosperity Of Tiger Bomb (7” -$1,188)，而Lucky Cat Bomb (7” – $1,388)便以活潑招財貓為造型。

若喜歡春日綻放感，可揀Bomb of Spring Blessing (7” - $1,088 ; 9” - $1,488 & 11” –$1,888) ，讓瑰麗鮮花在家中炫美。

Blessing Of The Tiger

當大家用木槌卜碎甜球後，內裏其實是蘊藏了30款經典美味，包括：金幣朱古力、金元寶朱古力、花生朱古力、金莎古力、恭喜發財朱古力、利市朱古力、瑞士糖、利市糖、水果啫喱糖、大白兔糖、牛奶糖、角仔、笑口棗、賀年花生糖、賀年糖果棒、糖蓮子、糖蓮藕、芝麻糖，更隨禮盒套裝附送團圓盛盒（Box Of Blossom & Togetherness），讓客人珍藏分享，令甜蜜伸延。

限量Blessing Collection Bombs即日起有售，需於4天前預訂，可按此或致電6388 5254訂購。

記者：郭秀芳

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