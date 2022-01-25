【霍家爭產】霍家長房接近達成協議　聆訊押後至本周四再訊 

▲ 霍震宇今續到庭，對於記者提問均回應「有進展」。（譚以諾攝）

已故全國政協副主席霍英東遺產訴訟案，各方完成開案後，自上周二（18日）押後多天待各方商討解決方案，聆訊押後至今（25日）再續。經過1星期商討後，長房一方表示將近達成協議，二、三房表示需時向身在海外成員索取指示及收集簽署，法官遂押後案件至本周四（27日）下午，期望各方於農曆新年簽妥協議解決事件。



3案原告分別為長房三子霍震宇、女兒霍麗萍及霍麗娜；與訟人包括長房長子霍震霆、二子霍震寰、二房及三房成員及多間家族公司。



法官甫開庭問及最新進展，代表原告長房三子霍震宇的資深大律師Clifford Smith表示，長房成員將近達成協議，要求押後多1天時間，相信明天可達成協議。

代表答辯人之一、長房二子霍震寰的資深大律師黃仁龍表示，長房成員已接近達成協議，各方正就細節作努力，以備作簽妥協議，相信各方最終簽妥協議後可解決所有事宜。黃又指，二、三房代表昨方收到詳情，需時透過電郵與身在海外成員索取指示，以及收集各成員簽署，二、三房代表律師同意押後案件。

法官陸啟康表示，相信協議書須作詳盡草擬，並涉及具綑綁式協議。法官強調基於本案性質，不欲各方倉卒處理，希望各方能解決事件，相信需要更多時間草擬文件。

各方同意將案押後至明天，法官則建議將案押後至本周四（27日）下午再訊，若屆時未能解決，可於翌日再回到法庭，相信屆時已簽妥部分文件。法官指基於案件受傳媒關注，故不希望透過書面處理，重申期望事件能於農曆年前解決。

原告之一、長房三子霍震宇今續到庭，被問及能否達成和解，以及會否與家人於農曆年用膳時，霍震宇均回應「有進展」。

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記者：林育慧