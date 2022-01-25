【MIRROR成員】柳應廷將推出新單曲　花姐被追問何時到Ian出新歌

MIRROR早前全員推出充滿聖誕感覺的團歌《12》後，成員柳應廷（Jer）昨晚於Instagram上載新歌《MM7》的宣傳照，帶來本年度首支派台作品，一眾柳柳粉當然表示期待，隊友Jeremy、COLLAR隊長Gao也有留言支持，不過經理人黃慧君（花姐）為Jer宣傳時，就惹來陳卓賢（Ian）粉絲的追問！

最新影片推介：肥仔、193專訪

「MM7」有意思

Jer新歌《MM7》以小克、王雙駿、The Hertz為班底，將於明天（1月26日）下午一時於各大音樂平台上架。在宣傳照所見，Jer以粗眼線登場，又整了手甲，形象令人眼前一亮。

而「MM7」一詞是源自Jer的粉絲，Jer曾經與林二汶進行網上直播時獲粉絲在留言區寫下「mm7」，Jer解釋因粉絲想打得快一點，便以速成碼「mm7」代表「正」。

▲ 柳應廷《MM7》

花姐被追問

花姐於Instagram上載《MM7》的宣傳照，寫道：「一見到呢張相就知MM7」，否料留言區內出現Ian粉絲「追歌」，「請問幾時到陳仔」、「幾時聽到Ian新歌？」、「係咪我地要求你比陳卓賢出歌」、「Hellosss們已等了好耐了」、「想問下係陳仔未okay出歌 定無安排陳仔出歌」。

與Jer同為MIRROR中的唱將，Ian於去年也有推出過《DWBF》、《搞不懂》，以及於9月尾派上《搞不懂》的acoustic version。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3