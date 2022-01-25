【隔離用品】妙用空杯浴帽變出喇叭與食品封口　4大檢疫中心應急用品︰從無變有

▲ 萬一被迫入檢疫中心，市民可善用隨手可得的物品。

突然之間被迫住進檢疫中心，許多人來不及收拾「走佬袋」；又或從外國抵港到達隔離酒店後，才發現隨身攜帶物品不足，如何是好？

當然你可以請家人或朋友送來所需物品，但為免頻繁打擾他人，也避免離開隔離酒店或檢疫中心時攜帶大量物品，大家可考慮以下做法：

一、手機揚聲器（喇叭）

所需材料：一個空杯子。檢疫日子百無聊賴，不是上網看電影、看資訊、打機，便是拿着手機聊天。長者市民並不愛用免提耳筒，但體力上又無法長時間手執電話，部分型號手機的擴音功能亦只是一般。如果想舒適地傾電話，或想讓聲音傳得更遠，只需找一個空杯子，將手機放入杯中，權充揚聲器。效果當然未必完美，但仍有不俗的表現。

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二、食品封口

所需材料：浴帽。在酒店房間裏，要保持食物新鮮絕非易事，雖然可要求一個迷你雪櫃，但數量有限，或供不應求。如果不想讓食物直接接觸空氣，可利用即用即棄浴帽覆蓋器皿和食物。即用即棄浴帽還可用來包起不潔的鞋子，避免它們與衣服一起放入行李篋內。

三、窗簾封口

所需材料：一個有夾子的衣架。有些人睡覺的時候無法接受一絲光綫，但窗簾未必能夠無縫接合。這時候，利用一個兩端附衣夾的衣架，把窗簾緊緊上下夾合，便可跟周公會面。

四、卸粧液和剃鬚膏替代品

所需材料：護髮素。護髮素含有濃稠配方，可以幫助剃刀在皮膚上滑動；護髮素也具保濕作用，取小量於化粧棉或棉籤上輕輕地卸粧，可暫時頂替卸粧液，即使是濕疹的皮膚也不會刺激。當然，最後一定要潔面。

全文刊於《經濟日報》，原題為「從無變有」

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撰文 : 藍海寧