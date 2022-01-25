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【Uncle Ray中風】97歲Uncle Ray小中風入院　曾擔心「我呢次真係死梗」

社會 14:14 2022/01/25

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車淑梅透露Uncle Ray曾中風後康復出院。（車淑梅fb圖片）

97歲、著名唱片騎師 Uncle Ray（Ray CORDEIRO，郭利民）去年5月宣布退休，本月中曾因小中風入院，留醫4晚後出院，現在休養中。

傳媒人車淑梅今日（25日）在其社交平台透露 Uncle Ray入院經過，指在1月13日當日契仔Andy一直非常留意和照顧Uncle，發現Uncle整天沉睡已覺不妥，起來只吃了兩個蛋撻，到晚飯時見他坐在床邊，低下頭說「我呢次真係死梗」。契仔Andy知道事態不妙立即叫救護車，救護車在5分鐘之內到達。

車淑梅指今次Uncle Ray可以康復是他的幸運。（車淑梅fｂ圖片)

她表示醫護人員非常細心，當時Uncle沒有太大的反應，醫護在車上問，「如果你聽到我說話請你伸條脷出來」，Uncle Ray做到動作，而且到醫院接受檢查後，他的神智慢慢開始回復。

車淑梅在帖文中又多謝香港的醫護團隊，又指Uncle Ray今次可康復是十分幸運，又指要學習契仔Andy時刻守護著家中的長者。

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責任編輯：伍瑋瑋

 

 

 

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