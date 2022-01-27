【靚太廚房】新年必整海鹽燒鮮鮑魚　亞博總廚公開鮑魚酥香鮮甜秘訣

▲ 亞洲國際博覽館中菜行政總廚李鎮光師傅教大家整賀年簡易菜式海鹽燒鮮鮑魚。

農曆新年快到，想在家人面前大顯廚藝，不妨自家煮簡易新派賀年菜式!今集《靚太廚房》請來亞洲國際博覽館中菜行政總廚李鎮光師傅教整海鹽燒鮮鮑魚，分享處理鮮鮑魚方法及入廚小貼士。

▲ 亞洲國際博覽館中菜行政總廚李鎮光師傅(右)、主持Melody(左)。(湛斯雅攝)

點擊大圖了解處理鮑魚秘訣：

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1) 用鮑魚刷清洗裙邊。

2) 封上保鮮膜，並放入鑊蒸12-15分鐘，這樣做可鎖住鮑魚精華

3) 蒸完後，加入水及冰粒，減少鮑魚水份流失。

4) 冷凍後，先清洗，再用小匙羹去除內臟並去殼取肉。

海鹽燒鮮鮑魚

▲ 海鹽燒鮮鮑魚。(湛斯雅攝)

材料:

鮮鮑魚

蛋白 (1隻)

醃料:香糟露 (2荼匙)、玫瑰露 (3荼匙)、花雕酒 (5荼匙)、蠔油 (1/2荼匙)、冰水 (500克)、糖及鹽 (少許)

炸粉：脆炸粉 20克、糯米粉

調味料: 炸蒜 (30克)、辣椒米 (少許)、七味粉 (少許)

點擊大圖了解做法：

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1) 清洗乾淨後，用刀在鮑魚面劃上菱形花。

2) 加入調味料: 花雕、香糟露、糖、鹽、玫瑰露及酒醃味，放入雪櫃醃製24小時。

3) 混合糯米粉和生粉做炸粉，並將鮑魚沾上蛋白。

4) 用120度油溫炸鮑魚，炸至金黃色。

5) 加上淮鹽、炸蒜及辣椒米，即成。

入廚小貼士：

1) 挑選鮑魚時，一定要選擇重身實淨、生猛，更要小心處理，才不會影響口感

2) 醃製前，用刀在鮑魚面上劃菱形花可令鮑魚更入味。

3) 在家中炸鮑魚的話，建議用高身湯煲，如用平底鑊，易被彈起的熱油燙傷。

《澐 · NUVA》

地址：亞洲國際博覽館2樓

訂座及查詢：3606 8818

營業時間：星期一至日:上午1130 - 下午2:30， 下午5:30 - 晚上9:00

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責任編緝：張懿慧