【靚太廚房】新年必整海鹽燒鮮鮑魚 亞博總廚公開鮑魚酥香鮮甜秘訣
農曆新年快到，想在家人面前大顯廚藝，不妨自家煮簡易新派賀年菜式!今集《靚太廚房》請來亞洲國際博覽館中菜行政總廚李鎮光師傅教整海鹽燒鮮鮑魚，分享處理鮮鮑魚方法及入廚小貼士。
點擊大圖了解處理鮑魚秘訣：
1) 用鮑魚刷清洗裙邊。
2) 封上保鮮膜，並放入鑊蒸12-15分鐘，這樣做可鎖住鮑魚精華
3) 蒸完後，加入水及冰粒，減少鮑魚水份流失。
4) 冷凍後，先清洗，再用小匙羹去除內臟並去殼取肉。
海鹽燒鮮鮑魚
材料:
- 鮮鮑魚
- 蛋白 (1隻)
- 醃料:香糟露 (2荼匙)、玫瑰露 (3荼匙)、花雕酒 (5荼匙)、蠔油 (1/2荼匙)、冰水 (500克)、糖及鹽 (少許)
- 炸粉：脆炸粉 20克、糯米粉
- 調味料: 炸蒜 (30克)、辣椒米 (少許)、七味粉 (少許)
點擊大圖了解做法：
1) 清洗乾淨後，用刀在鮑魚面劃上菱形花。
2) 加入調味料: 花雕、香糟露、糖、鹽、玫瑰露及酒醃味，放入雪櫃醃製24小時。
3) 混合糯米粉和生粉做炸粉，並將鮑魚沾上蛋白。
4) 用120度油溫炸鮑魚，炸至金黃色。
5) 加上淮鹽、炸蒜及辣椒米，即成。
入廚小貼士：
1) 挑選鮑魚時，一定要選擇重身實淨、生猛，更要小心處理，才不會影響口感
2) 醃製前，用刀在鮑魚面上劃菱形花可令鮑魚更入味。
3) 在家中炸鮑魚的話，建議用高身湯煲，如用平底鑊，易被彈起的熱油燙傷。
《澐 · NUVA》
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訂座及查詢：3606 8818
營業時間：星期一至日:上午1130 - 下午2:30， 下午5:30 - 晚上9:00
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責任編緝：張懿慧