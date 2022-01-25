【第五波疫情】今日新增124宗確診個案　93宗涉本地個案6宗源頭不明【不斷更新】

▲ 今日新增124宗確診個案，93宗涉本地個案6宗源頭不明。

本港爆發第五波疫情，社區爆發多條傳播鏈，葵涌邨逸葵樓、映葵樓群組，出現大型爆發。衞生署及醫院管理局今日（25日）就新冠病毒個案的最新情況舉行簡報會。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞將會出席疫情記者會交代詳情。

本港今日新增124宗確診個案，包括93宗本地個案，其中53宗為與其他個案相關，33宗與葵涌邨相關；31宗輸入性個案，21宗來自本月23號從印度抵港的一艘船，6宗源頭不明個案；另有超過70宗初步陽性個案。

【17:00】

張竹君解釋，葵涌邨須圍封多日強檢因患者有潛伏期。

【16:50】

何婉霞表示，這一波疫情有一名患者情況嚴重，現已康復出院。

【16:42】

醫管局指508名確診病人正留醫，全部情況穩定（詳情即看【下一頁】）。

【16:40】

張竹君指出，大埔林村附近污水陽本呈陽性，呼籲居民盡早檢測（詳情即看【下一頁】）。

【16:38】

今日新增6宗源頭不明個案，其中一宗居荃灣花園榮華閣，與早前患者一樣居5號高層單位，疑大廈有垂直傳播（詳情即看【下一頁】）。

【16:35】

葵涌邨今日新增33宗確診個案，連同初確累計達276宗（詳情即看【下一頁】）。

【16:30】

本港今日新增124宗確診個案，包括93宗本地個案，其中53宗為與其他個案相關，33宗與葵涌邨相關；31宗輸入性個案，21宗來自本月23號從印度抵港的一艘船，6宗源頭不明個案；另有超過70宗初步陽性個案。

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記者：李榮忠